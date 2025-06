Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împlinește luni, 23 iunie, 64 de ani de viață.

Preasfințitul Iustin s-a născut la data de 23 iunie 1961, în comuna Rozavlea, din părinţii creştin-ortodocşi, Ştefan şi Maria Hodea, fiind cel de-al patrulea copil al familiei, la botez primind numele „Ioan”.

A urmat primele opt clase la Şcoala Generală „Octavian Goga” din localitate, iar în anul 1976, la vârsta de paisprezece ani, a intrat în obștea Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, ca frate, fiind primit de părintele arhimandrit Serafim Man. A urmat treapta întâi de liceu în satul natal, petrecând vacanţele la Mănăstire.

În anul 1979 a fost transferat, cu aprobarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofil Herineanu, la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca pe care l-a absolvit în anul 1983.

În anul 1983 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot, pe seama Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia. A fost tuns în monahism în anul 1985 avându-l naş de călugărie pe Preasfinţitul Părinte Justinian Maramureșanul primind numele „Iustin”, având ca ocrotitor ceresc pe Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, care este sărbătorit în fiecare an la data de 1 iunie.

În anul 1988 s-a înscris la Institutul Teologic Universitar din Sibiu pe care l-a absolvit în anul 1992, obținând titlul de licențiat în teologie, cu lucrarea „Mănăstirea – parte constitutivă a Bisericii, focar de spiritualitate și trăire duhovnicească”, sub îndrumarea Părintelui Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca, la Catedra de Drept Bisericesc. Tot în 1988, Înaltpreasfințitul Părinte Teofil Herineanu îi încredințează conducerea provizorie a Mănăstirii Rohia.

La data de 24 mai 1989, conducerea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului l-a numit stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia. Sub cârmuirea preacuviosului părinte stareț Iustin Hodea, obștea mănăstirii a ajuns în scurt timp la 30 de viețuitori.

În 1990 a fost hirotesit Protosinghel, iar la data de 15 august 1993, la propunerea Preasfințitului Părinte Justinian, Sfântul Sinod al BOR aprobă ridicarea sa la rangul de Arhimandrit.

În 22 martie 1994, Sfântul Sinod al BOR aprobă alegerea în demnitatea de Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului cu titlul de „Sigheteanul”, iar la data de 17 aprilie 1994 a avut loc la Mănăstirea „Sfânta Ana” hirotonia în arhiereu, oficiată de către IPS Antonie Plămădeală, IPS Bartolomeu al Clujului împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

În anul 2006 a fost admis la doctorat, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Catedra de Studii biblice, avându-l ca îndrumător științific pe Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană. Titlul de Doctor în Teologie l-a obținut la data de 25 noiembrie 2011, când a susținut, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie și mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor și a literaturii necreștine”, lucrare ce a fost publicată la Editura Mega, Cluj-Napoca în anul 2013.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Părinte Iustin în demnitatea de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului în şedinţa de lucru din ziua de 16 decembrie 2016. Întronizarea a avut loc în data de 27 decembrie 2016, la Baia Mare, fiind cel de-al 30-lea Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în cei peste 600 de ani de existență ai Eparhiei noastre.

De-a lungul anilor, Preasfințitul Părinte Iustin a desfășurat o bogată activitate cultural-teologică și publicistică, a publicat articole tematice în diverse reviste și publicații bisericești, a participat la simpozioane de teologie la nivel național și internațional, desfășurând o bogată activitate în cadrul Eparhiei sub toate aspectele: pastoral-misonare, teologic-culturale, social-filantropice și administrative-economice.

De departe, unul dintre proiectele de anvergură care va dăinui în istorie este ctitorirea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare – „Regina bisericilor din Eparhie”.

Amintim faptul că, încă din anul 1999, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Iustinian îi încredințează Preasfințitului Părinte Iustin preluarea și continuarea lucrărilor la zidirea catedralei, proiect pe care Preasfinția Sa și l-a asumat cu foarte multă responsabilitate și jertfelnicie, catedrală care, va fi un simbol și o „cetate” a credinței noastre străbune și care va reprezenta Ortodoxia în Nord-Vestul României!

Întru mulți și binecuvântați ani, Preasfinția Voastră!