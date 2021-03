Incident șocant ieri la Școala Generală din Repedea. Un băiețel de 7 anișori a fost lovit violent peste față de tatăl unei colege. Acum băiatul refuză să mai meargă la școală. Un psiholog îl va consilia pentru a-l ajuta să treacă peste frica de a se întoarce în unitatea de învățământ.

Cititorii noștri ne-au relatat un caz absolut șocant petrecut în cursul zilei de ieri. ”Ieri fratele meu a fost bătut în sala de clasă de tatăl unei colege. Se pare că fata ar fi spus acasă că ea nu mai vrea să meargă la școală pentru că băiatul o lovește. Tatăl fetei a venit la școală nervos, a intrat în sala de clasă deși era oră. A întrebat cine este Abel. Copiii nu au înțeles care este de fapt problema și au arătat spre Abel. Acesta a venit direct la copil și l-a lovit peste față.

Mama elevului a fost chemată la școală de învățătoarea lui Abel. Ajunsă la unitatea de învățământ, directorul i-a explicat mamei despre cele întâmplate. Neștiind ce să facă mama fratelui meu m-a sunat. Am sfătuit-o să mergem la poliție. Am însoțit-o la sediul poliției unde a dat o declarație. După un timp am fost informați că bărbatul, în vârstă de aproximativ 48 ani, a fost chemat la poliție, unde și-a recunoscut fapta. El ar fi spus că fata a mințit că fratele meu a lovit-o doar pentru a nu merge la școală. Fratele meu va fi dus la psiholog pentru că nu mai vrea să meargă la școală de frică”, ne-a scris cititorul nostru.

Trebuie să mai menționăm și faptul că băiatul este orfan de tată, fiind crescut doar de mamă. Vom reveni și cu un punct de vedere din partea IPJ Maramureș.

Fotografiile au fost făcute astăzi, la 24 de ore după comiterea faptei. Și acum urmele loviturilor violente sunt vizibile pe fața băiețelului de numai 7 ani.