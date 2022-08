In urma cu 11 ani, un tragic accident produs la iesirea din Baia Mare cutremura opinia publica. Capitanul Adrian Marchis, pornit in misiune impreuna cu un echipaj de interventie, s-a stins din viata dupa ce autospeciala in care se afla s-a rasturnat pe Dealul Dura. Astazi, 28 august, numele regretatului pompier a fost prezent pe buzele tuturor angajatilor din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Maramures. In toate subunitatile din judet s-a tinut un moment de reculegere iar ulterior a avut loc o slujba de pomenire la troita ridicata in locul in care s-a produs cumplitul accident.

Adrian Marchis avea doar 27 ani si lucra de trei ani ca pompier in cadrul Detasamentului Baia Mare. In 28 august 2011, in momentul in care a sunat alarma care anunta un incendiu la o casa de vacanta din localitatea Apa Sarata, acesta a pornit spre locul interventiei. Nimeni nu banuia ca tanarul avea sa ramana captiv intre fiarlele contorsionate ca urmare a unui accident pe Dealul Dura si ca isi va pierde viata cateva ore mai tarziu, din cauza ranilor foarte grave suferite. La un an de la producerea tragediei, colegii si familia s-au adunat la sediul inspectoratului pentru a-i aduce un omagiu.

„Cred ca la ora asta este mandru de dumneavoastra, toti. A fost mandru cat a trait si este mandru si acolo unde este, de prietenii si de colegiii lui, care dovedesc ca au credinta in Dumnezeu si suflet mare, asa cum l-a avut si el”, a spus mama tanarului Adrian Marchis.

Cu o ora inainte de slujba care a avut loc pe Dealul Dura, unde a fost ridicata si o troita, toti pompierii din judet au tinut un moment de reculegere. Cu ochii in lacrimi, cei care au lucrat cot la cot cu Adrian Marchis si-au adus aminte de colegul si prietenul cu care au trecut de atatea ori prin clipe grele.

“Aceasta meserie, aceasta vocatie este grea, are pericolele ei pe care cateodata nu le mai poti evita. A fost un om deosebit asi ne va lipsi atat noua cat si familiei intotdeauna”, a spus purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut.

In amintirea lui Adrian Marchis, Detasamentul de Pompieri Baia Mare ii poarta acum numele. O slujba de pomenire va avea loc si duminica, 2 septembrie, la biserica ortodoxa din Tulghies, localitatea natala a lui Adrian Marchis.