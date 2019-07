Trei victorii, un egal și o înfrângere a fost bilanțul echipei României Under 17 la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku și o clasare pe poziția a cincea. Echipa noastră a pierdut doar în fața Franței, cea care a și câștigat competiția, dar miza cea mare este participarea la turneul final al Campionatului European din Slovenia.

Lotul României la FOTE

Raluca Rădoi (42 mingi parate / 124 aruncări), Alexandru Perianu (15/54) – Corina Lupei 13/19, Alicia Gogîrlă 32/49, Oana Borș 26/35, Elena Voica 13/15, Bianca Țîrle 5/7, Andreea Sandu 1/1, Andreea Coman 2/5, Carla Lăcătuș 4/5, Maria Ion 6/8, Andreea Prescură 11/22, Ioana Necula 13/21, Angela Stoica 15/25, Gabriela Olaru 4/7. Antrenori: Carmen Buceschi și Mia Rădoi

Din câte am aflat, la echipa Under 17 a fost convocată de urgență Sarah Darie, o jucătoare de la CSM Târgu Mureș care a făcut parte și din selecționată Under 19, clasată pe locul 5 la Europenele din Ungaria.

De săptămâna viitoare, pentru echipa noastră urmează participarea la turneul final al Campionatului European din Slovenia. România va debuta pe 1 august, de la ora 20.00, contra Austriei, pe 2 august va întâlni Slovacia (20.00), iar pe 4 august va juca împotrica Ungariei (18.00). Primele două clasate vor merge în grupele principale, iar ultimele două vor juca pentru locurile 9-16.