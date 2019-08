În zilele de 16 și 17 august, CS Minaur participă la un turneu amical “Zilele Cetății” la Făgăraș. Vineri seara, de la ora 19.30, a jucat împotriva nou promovatei în Liga Zimbrilor CSM Reșița și s-a impus cu 27-26, după un meci destul de echilibrat. Cum CSM Făgăraș a învins și ea pe CSU Suceava, finala mare va fi sâmbătă de la ora 12.00, între echipa gazdă și CS Minaur.

Meciul a fost echilibrat și plin de răstunări de scor, fiecare dintre echipe având câte o perioadă foarte bună. Din fericire, cea a echipei Minaur a fost mai lungă și mai eficientă. Băimăreni au condus 3-1 (5), apoi scorul a “balansat”: 3-4 (8), 7-6 (15), 11-9 (22). Aici a venit perioada bună a reșițenilor, care au marcat de cinci ori la rând: 11-14 (27), iar la pauză s-a intrat cu 12-15.

După pauză, Reșița s-a desprins la 15-19 (36), dar mai apoi, timp ce nouă minute, Minaur a jucat excelent și a marcat de șapte ori la rând: 22-19 (45). Am menținut diferență, am mai crescut-o ușor, 26-22 (54), iar pe final am conservat victoria.

CS Minaur Baia Mare – CSM Reșița: 27-26 (12-15)

Minaur : Răzvan Apostu, Ionuț Ciobanu – Daniel Bera 7, Alexandru Csepreghi 4, Milan Kotrc 4, Georgel Haiduc 4, Tomas Cip 3, Tudor Botea 2, Vojislav Brajovic 2, Călin Căbuț 1, Andrei Buzle, Robert Nagy, Daniel Mureșan, Teo Coric, Mihai Bușecan, Janja Vojvodic, Albert Cristescu. Antrenori: Stephane Plantin și Alexandru Sabău

Reșița: Simulescu (a marcat două goluri), Tevzadze – Dediu 5, Mledenciu 4, Santeiu 3, Starcenko 3, Rohozneanu 2, Lucian Ignat 1, Pătru 1, Vulpe 1, Laza 1, Belchite 1, Bahan 1, Bărbuș 1, Trifkovic, Țiu, Radosavljevic. Antrenori: Ilie Vaidasigan, Cristian Ionescu.

Amicalele de până acum

Potaissa Turda – CS Minaur Baia Mare: 26-24 (13-10)

Minaur: Ciobanu, Apostu, Țenghea – Brajovic 4, Kotrc 4, Csepreghi 3, Vojvodic 3, Căbuț 2, Cristescu 2, Bera 2, Haiduc 1, Nagy, Coric 1, Mureșan 1, Botea 1, Bușecan

CS Minaur Baia Mare – Poli Timișoara: 28-26 (13-10)

Minaur: Apostu, Ciobanu, Țenghea – Botea 4, Cespreghi 4, Bera 3, Vojvodic 3, Brajovic 3, Cip 3, Kotrc 2, Mureșan 2, Bușecan 1, Căbuț 1, Cristescu, Haiduc 1, Nagy, Coric.

Ferencvaros Budapesta – CS Minaur Baia Mare: 29-26 (16-13)

Minaur: Țenghea, Apostu, Ciobanu – Csepreghi 7, Botea 4, Nagy 2, Vojvodic 2, Bera 2, Căbuț 2, Buzle 1, Mureșan, Kotrc 1, Haiduc 1, Coric 1, Cip 1, Bușecan 1, Brajovic 1

Balatonfuredi KSE – CS Minaur Baia Mare: 33-30 (12-16)