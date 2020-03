Handbal masculin: Dinamo a reușit o calificare ISTORICĂ în „optimile” Ligii Campionilor!

Sala Dinamo a tremurat la fiecare intervenție a lui Saied, la fiecare sprint al lui Gavriloaia și la fiecare decizie a brigăzii din Germania. Elevii lui Constantin Ștefan au dat dovadă de un moral de fier. Au condus permanent, fiind egalați doar cu 10 minute înainte de final, 20-20. Au urmat momente de handbal matur și o calificare istorică!

PSG, adversar infernal

PSG, campioana ultimelor 5 ediții din Franța, se numără an de an printre favoritele la câștigarea trofeului Ligii Campionilor. În ultimele 4 sezoane, milionarii parizieni au ajuns de 3 ori în Final Four. Anul trecut au fost eliminați dramatic în sferturile de finală de campioana Poloniei Vice Kielce (24-34, 35-26).