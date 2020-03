Venirea primăverii a concis răsărirea mai multe gropi, după cum ne atrage atenția un cititor prin următorul mesaj:

„Va rog sa publicati urmatorul material, „inspirat din realitate”:

In lumina unor celebre devize („Aici sunt banii dumneavoastra” si ” Romania lucrului bine facut”), va prezint consecinta actiunilor functionarului public incompetent/corupt, adica gasca ce a semnat receptia lucrarilor de asfaltare a drumului Ferneziu-Firiza, lucrari ce s-au desfasurat nu mai departe de toamna anului trecut (4-5 luni in urma!). Este vorba de tronsonul de pe strazile Barajului si Lunci dintre biserica ortodoxa si Coloanele Limpedea, unde sunt portiuni de zeci de metri afectate, cu toate ca iarna ce tocmai s-a sfarsit a fost deosebit de blanda! Deoarece zonele unde s-a lucrat prost sunt chiar mai multe, preconizez ca acest covor asfaltic va crea probleme in mod constant! Bucuria locuitorilor celor doua cartiere deservite (Ferneziu si Firiza) de a circula pe un drum nou, reabilitat, tocmai s-a sfarsit, deoarece vor apare din nou vesnicele petice… Propun sanctionarea comisiei de receptie si obligarea executantului de a reface, in garantie – deci pe cheltuiala proprie, a carosabilului pe toate portiunile cu asfalt neconform (grunjos – asa cum se vede in pozele atasate).”

Atașat, cititorul nostru ne-a trimis și următoarele fotografii: