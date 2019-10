Joi după-amiază, de la ora 18.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” a fost gazda partidei dintre CS Minaur și AHC Potaissa Turda, din cadrul etapei a 8-a din Liga Zimbrilor. În cazul unei victorii, Minaut ar fi urcat pe prima poziție în clasament, dar n-a fost să fie. Potaissa ne-a adus cu picioareele pe pământ și va trebuie să muncim serios în continuare pentru a ne menține acolo sus.

Minaur a început bine meciul, cu 2-0, dar oaspeții au egalat imediat. Apoi, jocul s-a menținut sub semnul echilibrului. Băimărenii s-au dus din nou la două goluri, 7-5 (13), dar apoi Turda a marcat de patru ori la rând: 7-9 (18). Plantin cere time-out și marcăm noi de trei ori: 10-9 (23). Echilibrul se menține până la pauză, iar la cabine se intră cu 14-14, golul lui Ciobanu din poartă în poartă nefiind validat, deoarece mingea a intrat în poartă după ce a sunat sirena.

După reluare, Turda joacă mai bine, iar la 19-21 (39) are un moment excelent în joc și se duce la 19-25 (43). Cam aici s-a rupt meciul, chiar dacă Minaur a venit la un moment dat până la trei goluri, dar am avut un 7m irosit și oaspeții au mărit din nou diferența. Scorul final a fost 27-36, un scor mincinos față de ce s-a jucat.

Declarații după meci

Horațiu Gal – Intr-adevăr, după Steaua – Dinamo era următorul meci interesant. Minaur venea după un parcurs aproape perfect și, într-o sală așa frumoasă, cu public numeros, avea ocazia să treacă pe locul 1. Jocul a fost viu disputat. Ce mă bucur e că a fost în limitele sportivității, nu s-a lăsat cu accidentări. Se pare că noi am fost astăzi într-o zi mai fastă și am reușit să aducem cele trei puncte la Turda. Sunt mulțumit de parcursul nostru și, după cum am spus pe parcursul campionatului, oricine poate să bată pe oricine. Vor mai fi surprize. Pentru mine contează să am, toți jucătorii valizi. Noi am pierdut puncte pe lipsa conducătorului de joc, care și azi mi-a lipsit. Noi ne dorim multe, ne dorim maximum, să vedem ce putem obține, inclusiv pe plan european.

Ionuț Irimuș – Meci dificil. Am jucat cu echipa de pe locul 2. Baia Mare a avut un parcurs perfect aș putea spune. A fost un derby local, unde, probabil noi am fost mai motivați, chiar dacă am avut patru absențe. Ne-am antrenat foarte bine săptămâna asta și eu zic că am câștigat trei puncte meritate. Diferența de scor e prea mare, dar victoria noastră este meritată. Cel puțin în a doua repriză am dominat. Știam că Baia Mare are probleme în repriza a doua, am profitat de chestia asta, ne-am dus la cinci goluri și acolo s-a câștigat meciul.

Stephane Plantin – Noi nu jucat foarte bine astazi. Am jucat prost, în ambele faze, cu multe probleme. Nimic nu a mers, nici apărarea, nici atacul, nici contraatacul. Nu putem câștiga la nesfârșit. Nu e o problemă că am pierdut, trebuie să vină și înfrângerea, problema este că am jucat slab. Nu vorbesc despre Turda, vorbesc doar despre echipa mea. Trebuie să luptăm să ne revenit. Astăzi, mai mulți jucători au evoluat la un nivel slab. Însă echipa câștigă, echipa pierde. Toată lumea are merite sau toată lumea este de vină.

Tudor Botea – Este o înfrângere dureroasă. Nu cred că se aștepta nimeni la diferența asta. Putea să spună cineva că pierdem jocul, dar nu la diferența asta. Apoi, din dorința de a veni mai aproape am început să facem greșeli, iar diferența de scor s-a majorat, a fost una mai mare decât trebuie. Am discutat după meci în vestiar și ne-am spus că nu avem niciun motiv să renunțăm. Nimeni n-ar fi zis că după opt etape vom fi pe locul 2 sau 3. Noi continuăm să luptăm pentru un loc în cupele europene.

CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda: 27-36 (14-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”; cca 1.600 spectatori

Au arbitrat: Robert Harabagiu – Silviu Stanescu (Moreni)

Aruncări de la 7m: 8-9 (transformate: 6-9; au ratat Kotrc, Cepreghi). Minute de eliminare: 6-8 (în min. 59, Vojvodic a primit cartonaș roșu și albastru pentru proteste)

Minaur: Ionuț Ciobanu (11 intrervenții), Adrian Țenghea – Robert Nagy, Tudor Botea 5/8, Andrei Buzle 0/1, Călin Căbuț 1/2, Milan Kotrc 6/9 (3 din 7m), Georgel Haiduc, Teo Coric 1/1, Tomas Cip 3/5, Mihai Bușecan, Alexandru Csepreghi 4/7 (3 din 7m), Vojislav Brajovic 3/4, Janja Vojvodic 2/4, Albert Cristescu 1/1, Daniel Bera 1/3. Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop

Potaissa: Ionuț Irimuș (12 intervenții, a apărat 2 de 7m), Răzvan Szopka (o intervenție), Dragoș Fleșer – Georgică Cântec 4/6, Alexandru Ghivil 2/2 (unul din 7m), Teodor Pințoiu 1/1, Andrei Totoi 1/1, Daniel Pop 3/4, Stefan Terzic 10/12 (8 din 7m), Huba Talas 2/2, Cristi Ghiță 5/10, Dragoș Iancu 0/2, Răzvan Pavel 4/5, Radu Lazăr 0/1, Ciprian Șandru 2/5. Antrenor: Horațiu Gal

Etapa 8

Steaua București – Dinamo București: 27-26

CS HC Buzău – AHC Dobrogea Sud Constanța: 20-25

AHC Dunărea Călărași – CSM Vaslui: 27-22

CSM Reșița – CSM Focșani: 25-24

CSM Bacău – CSM Făgăraș: 31-29

CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda: 27-36

SCM Politehnica Timișoara – CSM București (miercuri, 30 octombrie, 18.25, TVR HD)

Clasament

Dinamo București – 21p (236-212) – 8 Potaissa Turda – 19p (231-211) – 8 Minaur Baia Mare – 19p (226-215) – 8 Steaua București – 16p (220-212) – 8 Dunărea Călărași – 13p (213-195) – 8 CSM Bacău – 13p (226-220) – 8 CSM Focșani – 13p (189-183) – 8 CSM Vaslui – 9p (175-183) – 7 CSM București – 8p (181-180) – 7 Dobrogea Sud – 7p (202-198) – 8 Poli Timișoara – 5p (152-163) – 6 CS HC Buzău – 4p (197-218) – 8 CSM Făgăraș – 4p (191-216) – 8 CSM Reșița – 1p (206-239) – 8

Etapa 9 (9-10 noiembrie): Dinamo – CS Minaur; Potaissa – Buzău; Făgăraș – Steaua; Focșani – Bacău; Vaslui – Reșița; CSM București – Călărași; Dobrogea – Timișoara.