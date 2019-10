Cazurile de agresiune la adresa personalului silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva s-au mentinut la un nivel inalt in ultimii cinci ani, pe fondul intaririi masurilor de prevenire si combatere a taierilor ilegale si preluare in paza a unor paduri private care nu aveau asigurate servicii silvice.

De la inceputul acestui an s-au inregistrat 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva care asigura paza fondului forestier administrat, iar intre 2014 si 2018 au avut loc alte 168 de cazuri de agresiuni asupra personalului Romsilva care asigura paza padurilor, in numeroase cazuri fiind necesara spitalizarea, in urma ranilor grave suferite.

Liviu Pop, padurar in cadrul Directiei Silvice Maramures, a fost ucis miercuri seara intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Strambu Baiut, in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori.

Din primele informatii, padurarul Liviu Pop a fost impuscat mortal, iar corpul acestuia, abandonat intr-o vale, prezinta numeroase urme de agresiune fizica. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si politistii fac cercetari la fata locului.

Liviu Pop avea 30 de ani, era angajat al Directiei Silvice Maramures de sapte ani, era casatorit si avea trei copii.

La fata locului, s-a deplasat de urgenta directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe MIHAILESCU, care a transmis un mesaj de condoleante.

Acesta este al doilea angajat al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva ucis in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, respectiv paza padurii, dupa ce in urma cu o luna un alt padurar, Raducu Gorcioaia, angajat al Ocolului Silvic Pascani, din cadrul Directiei Silvice Iasi, a fost ucis de trei persoane surprinse in timp ce taiau ilegal arbori.