Joi după-amiază, de la ora 18.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” va fi gazda partidei dintre CS Minaur și AHC Potaissa Turda, joc din cadrul etapei a 8-a din Liga Zimbrilor. Se întâlnesc două dintre cele mai în formă grupări din prima ligă, ocupantele pozițiilor doi și trei din întrecerea internă. Aceesul în sală se face pe baza abonamentelor eliberate de club sau pe baza unui bilet de intrare, care costă 10 lei. Bilete pot fi găsite la casele sălii, cu o oră înainte de startul meciului.

Potaissa participă și în cupele europene. În urma tragerii la sorți ce a avut loc la Viena, AHC Potaissa Turda și-a aflat adversarul din turul III al Cupei Challenge, echipa letonă ZRHK TENAX Dobele, campioana ultimelor două sezoane din Letonia.

Lotul CS Minaur

Portari: Ionuț Ciobanu (7/0), Adrian Țenghea (7/0), Răzvan Apostu

Extremă stânga: Milan Kotrc (7/28), Daniel Bera (6/5), Sergiu Makaria

Inter stânga: Alexandru Csepreghi (7/55), Tudor Botea (7/9)

Centru: Janja Vojvodic (7/14), Călin Căbuț (7/9), Andrei Buzle (4/4), Erik Pop, Mihai Dobra

Inter dreapta: Vojislav Brajovic (7/24), Daniel Mureșan (6/6)

Extremă dreapta: Georgel Haiduc (6/7), Tomas Cip (6/11)

Pivot: Teo Coric (7/15), Albert Cristescu (7/10), Robert Nagy (7/0), Mihai Bușecan (5/0)

Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop

Stephane Plantin: “Meciul cu Turda va fi unul foarte dificil. Este o echipă aflată pe locul 3 în campionat și una care mereu este în partea de sus a clasamentului. Noi am jucat în luna august cu ei la un turneu și am pierdut meciul, dar datele problemei sunt acum cu totul altfele. Și noi avem o echipă bună, cu jucători valoroși. Am încercat să pregătim meciul cu tot ce trebuie pentru a putea câștiga. Am văzut ce susținere am avut meciul trecut și noi vrem să facem un spectacol de calitate, să câștigăm și sperăm să fie o sală plină. Pentru că acest meci este foarte important și foarte dificil. Eu sper că spectatorii vor veni la meci în număr cât mai mare și să creeze o atmosferă cât mai frumoasă”.

Mini-interviu cu Alexandru Cspreghi

– Cum vezi meciul cu Turda de joi?

– Probabil vom avea din nou un meci greu, pentru că niciodată meciurile cu Turda n-au fost ușoare. Ne aducem aminte de anul trecut, când am făcut egal cu ei acasă, nu i-am putut bate. În acest an însă, eu zic că echipa noastră este diferită, jucăm mult mai bine, avem și un moral mult mai bun. Puține echipe vor câștiga acasă la noi.

– Noi sperăm să nu ne bată nimeni.

– Da, și noi. Însă, până la urmă vorbim de un joc de handbal în care să poate întâmpla orice.

– Dacă bateți Turda veți avea ocazia, șansa, să jucați cu Dinamo de pe locul 2, iar ei de pe locul 1. Un adevărat derby.

– Acum două meciuri am avut cu Steaua, care era un derby pentru locul 2 și am câștigat la ei acasă. Acolo am făcut un meci foarte bun toți. Turda a câștigat cu Steaua și sunt pe locul 3, noi pe 2. Teoretic măcar, avem un nou derby, cam la fel cum a fost cel cu Steaua. Un meci tare, pentru locurile 2-3. Și avantajul nostru este că meciul se dispută în Baia Mare.

– Poate Minaur termina pe podium sau în primele 4?

– E foarte greu acum, după șapte etape, să spunem că vom termina sută la sută pe locul 4 sau mai sus. E bine însă că am avut un început bun de campionat și ar fi păcat să-l stricăm acum cu o înfrângere sau un egal. Ar fi frumos să terminăm bine, cu victorie, să intrăm liniștiți în pauza competițională rezervată pentru acțiunile echipei naționale. Eu zic că în ritmul acesta, dacă vom juca așa, va fi bine. Sigur, va veni și înfrângerea, mai devreme sau mai târziu, pentru că acesta este sportul.

– Ce aștepți joi la sală de la susținători?

– Noi le mulțumim pentru că au fost alături de noi în aceste prime etape și sperăm să fie alături de noi și de acum înainte. Noi ne vom strădui să le oferim momente de satisfacție și, cred că asta o știu deja, împreună suntem mult mai puternici.

Lotul echipei Potaissa Turda

Porari: Dragoș Fleșer, Ionuț Irimuș (4 goluri), Răzvan Szopka

Jucători de câmp: Georgică Cântec (18), Alexandru Laslo (3), Alexandru Ghivil (3), Teodor Pințoiu (3), Andrei Totoi (1), Daniel Pop (5), Roland Thalmaier (27), Stefan Terzic (15), Huba Talas (8), Cristi Ghiță (29), Dragoș Iancu (8), Marius Szoke (22), Răzvan Pavel (16), Radu Lazăr (9), Nenad Savic, Ciprian Șandru (24)

Antrenor: Horațiu Gal

Etapa 8

Steaua București – Dinamo București (miercuri, ora 18.25, TVR 1). Arbitri: Theodor Șerbu – Andrei Vasilescu (București). Obs. H. Belu (București)

CS HC Buzău – AHC Dobrogea Sud Constanța (joi, 18.00). Arbitri: Bogdan Stark (București) – Romeo Ștefan (Ploiești). Obs. I. Șerbu (București)

AHC Dunărea Călărași – CSM Vaslui (joi, 18.00). Arbitri: Lucian Cruceru (Drobeta Turnu Severin) – Adrian Eremia (Tg. Jiu). Obs. O. Pripas (Rm. Vâlcea)

CSM Reșița – CSM Focșani (joi, 18.00). Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (Constanța). Obs. V. Dăncescu (București)

CSM Bacău – CSM Făgăraș (joi, 18.00). Arbitri: Radu Iliescu – Doru Pascu Manea (București). Obs. V. Vicea (București)

CS Minaur Baia Mare – AHC Potaissa Turda (joi, 18.00). Arbitri: Robert Harabagiu – Silviu Stănescu (Moreni). Obs. Ioan Ciobanu (Bacău)

SCM Politehnica Timișoara – CSM București (miercuri, 30 octombrie, 18.25, TVR HD)

Clasament

Dinamo București – 21p (210-185) – 7 Minaur Baia Mare – 19p (199-179) – 7 Potaissa Turda – 16p (195-184) – 7 Steaua București – 13p (193-186) – 7 CSM Focșani – 13p (165-158) – 7 Dunărea Călărași – 10p (186-173) – 7 CSM Bacău – 10p (195-191) – 7 CSM Vaslui – 9p (153-156) – 6 CSM București – 8p (181-180) – 7 Poli Timișoara – 5p (152-163) – 6 Dobrogea Sud – 4p (177-178) – 7 CS HC Buzău – 4p (177-193) – 7 CSM Făgăraș – 4p (162-185) – 7 CSM Reșița – 1p (180-215) – 7

Etapa 9 (9-10 noiembrie): Dinamo – CS Minaur; Potaissa – Buzău; Făgăraș – Steaua; Focșani – Bacău; Vaslui – Reșița; CSM București – Călărași; Dobrogea – Timișoara.

(minaur.ro)