Sâmbătă, de la ora 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și HC Zalău, joc din cadrul etapei a 7-a din Liga Florilor. CS Minaur s-a impus cu 24-16 (11-9), dar nu diferența de scor este, totuși, prea drastică, meciul fiind mult mai echilibrat.

Am avut chiar un meci interesant, cu două echipe care s-au bătut pentru fiecare minge și care au încercat să respecte indicațiile primite de pe bancă. Am avut un arbitraj care a enervat pe toată lumea și chiar de slabă factură, un nene observator care a oferit jignirea serii, după ce l-a rândul său a fost jignit. Un spectator i-a spus domnului Marius Barcan din Craiova: „Dacă arbitrii sunt proști și observatorul e prost”. Mirat, observatorul a intrebat de ce. I s-a sugerat să intervină și să-i ia la rost pe arbitri. Replica a venit imediat: „Observatorul n-are voie să intervină, bă, boule!”

Cu toată sinceritatea, nu știm de ce mereu la meciurile unde este angrenată echipa dlui Tadici iese scandal, de ce omul acesta primește mereu doar un cartonaș galben pe meci, de unde atâte presiune și nervi? Până la urmă e vorba de un joc. Unul pe care, astăzi, dl Tadici l-a pierdut net.

Marija Shteriova (jucătoare CS Minaur): „Cred că am început bine, iar după aceea am avut niște probleme în apărare. S-a jucat apoi de la egal la egal, dar cred că am meritat victoria. În repriza a doua am vorbit de la vestiare să jucăm puțin mai tare, iar apărarea a mers foarte bine și în atac am dat niște goluri care au rezolvat meciul. Avem doi portari buni și asta se vede. Pentru noi este important că am câștigat, pentru că a fost un meci important. Sincer, la începutul sezonului nu ne-am gândit că vom fi așa sus, dar jucăm pentru noi, jucăm și pentru publicul minunat. Echipa de acum este mai bună decât cea din sezonul trecut. Avem mai multe jucătoare, echipă mai bună și cred că putem să rămânem pe podium.”

Costică Buceschi (antrenor CS Minaur): „Sunt mulțumit de apărare, am jucat bine pe apărare în ambele reprize. Apărarea este cea care duce greul în fiecare meci. Am avut câteva reușite și pe faza de atac. Mă bucur că ceea ce pregătim la antrenamente se vede și în teren. Atacul 7 contra 6, s-a văzut eficiența lui, la fiecare atac am reușit să înscriem și cred că în momentul în care am avut o diferență mai mare de trei puncte fetele au jucat mai dezinvolt și n-au mai greșit atât de mult în fața de atac. E bine că toate fetele au jucat. În ultimele 10 minute am mai marcat mai mult, dar jocul a fost mult mai echilibrat. Am condus de la început până la sfârșit. Ele au venit la un gol, au avut șansa să egaleze, dar e bine că reușim să menținem același tempo. Sper din tot sufletul ca Lisewska să-și revină, la fel și Rysankova, pentru a avea mai multe variante. În momentul în care toți cei patru interi vor fi sănătoși eu zic că vom avea o echipă mult mai echilibrată și mai putrernică.”

Yaroslava Burlachenko (jucătoare CS Minaur): „Eu am crezut că meciul va fi mult mai greu decât a fost astăzi. M-am așteptat chiar la un meci foarte foarte greu. Mă bucur că ne-am apărat foarte bine, acesta este un lucru foarte important. Am făcut multe greșeli în atac, dar am făcut multe lucruri bune în apărare. Visăm să jucăm într-o cupă europeană. Și anul trecut am fost pe locul 3, la mijlocul sezonului, iar după aceea n-a mai rămas acolo. Echipa din acest sezon mi se pare mai bună. În plus suntem mai unite, am început să ne înțelegem mai bine una pe cealaltă și chiar îmi place atmosfera, care este foarte foarte bună. Vreau să mulțumesc și suporterilor, pentru că și ei contribuie la atmosfera frumoasă.”

CS Minaur Baia Mare – HC Zalău: 24-16 (11-9)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, cca 700 de spectatori

Au arbitrat: Alexandru Nițișor – Alin Stamatoiu (Râmnicu Vâlcea). Obs. Marius Barcan (Craiova)

Aruncări de la 7m: 2-9 (transformate: 2-6; au ratat: Vrabie, Dana Abed Khader, Nichitean). Minute de eliminare: 6-4

CS Minaur: Ana Maria Măzăreanu (12 intervenții, a apărat și un 7m), Cristina Enache (2 intervenții) – Marija Shteriova 10/13, Paulina Masna 5/9, Sonia Seraficeanu 2/2, Andreea Popa 2/2, Sylwia Lisewska 2/3 (2 din 7m), Yaroslava Burlachenko 1/1, Oana Bondar 1/1, Oana Cîrstea 1/2, Larisa Tămaș 0/1, Petruța Argyelan 0/1, Roxana Szolosi 0/2, Anca Polocoșer, Camelia Hotea, Mădălina Conache. Antrenori: Costică Buceschi, Magda Kovacs și Claudia Cetățeanu

Zalău: Raluca Kelemen (3 intervenții), Sara Abed Kader (3 intervenții), Adina Sabău – Diana Nichitean 1/2, Alexandra Severin 2/7, Bianca Berbece, Cristina Nica 4/10, Amalia Coman, Alexandra Vrabie 0/2, Irina Ivan, Dana Abed Kader 4/4 (4 din 7m), Andreea Mihart /2, Larisa Șerban 3/5 (2 din 7m), Andreea Tecar 0/4, Sabrina Lazea, Teodora Popescu 0/1. Antrenori: Gheorghe Tadici și Elena Tadici

Etapa 7

SCM Gloria Buzău – CSM Corona Brașov: 23-19

Măgura Cisnădie – CSU Cluj Napoca: 33-22

Dunărea Brăila – SCM Craiova: 24-19

AHCM Slobozia – Gloria Bistrița: 24-26

CS Minaur Baia Mare – HC Zalău: 24-16

SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid București (marți, 15 octombrie, 16.00)

CSM Slatina – CSM București (4 ianuarie 2020)

Clasament

Râmnicu Vâlcea – 18p (162-123) – 6 Corona Brașov – 18p (191-162) – 7 Minaur Baia Mare – 16p (177-152) – 7 Dunărea Brăila – 12p (159-142) – 6 Gloria Buzău – 12p (179-163) – 7 Măgura Cisnădie – 10p (190-174) – 7 CSM București – 9p (128-111) – 5 CS HC Zalău – 9p (168-171) – 7 Gloria Bistrița – 9p (158-162) – 7 SCM Craiova – 9p (158-167) – 7 AHCM Slobozia – 4p (153-177) – 7 CSM Slatina – 4p (135-170) – 6 Rapid București – 3p (127-165) – 6 CSU Cluj-Napoca – 0p (153-199) – 7

Etapa 8. Marți, 15 octombrie: Corona – CSU Cluj (18.00). Sâmbătă, 19 octombrie: Zalău – Slobozia. Duminică, 20 octombrie: Rapid – Brăila (15.30, TVR HD); Gloria Buzău – CS Minaur (15.30, TVR 1). Sâmbătă, 26 octombrie: Bistrița – Rm. Vâlcea (11.00, TVR HD). Duminică, 27 octombrie: CSM București – Cisnădie (15.30, TVR 1). Miercuri, 6 noiembrie: Craiova – Slatina.