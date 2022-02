Miercuri, de la ora 18.00, Sala Sporturilor “Lascăr Pană” va fi gazda partidei dintre CS Minaur Baia Mare și Măgura Cisnădie, din cadrul etapei a 14-a din Liga Florilor MOL (prima din retur). Biletele de intrare costă 30 de lei și pot fi procurate în ziua meciului, de la ora 16.00 până la startul meciului, la casa de bilete a sălii.

Două echipe aflate în aceste moment în “stări de spirit” diferite. Măgura este pe locul 5 în Liga Florilor, dar cu două meciuri mai puțin, plus două victorii și șanse reale de calificare din grupa EHF European League. Minaur ocupă locul 8 în clasament, la 6 puncte de Cisnădie și are încă șanse de calificare în sferturile Ligii Europene, dar cu câteva condiții. Prima dintre ele ar fi să bată pe Nantes duminică (ora 13.00) la minimum 6 goluri diferență (sau cinci dar oaspetele să înscrie sub 29 de goluri).

CS Minaur

Portari: Cristina Enache (13 meciuri / 0 goluri), Amra Pandzic (11/0)

Extremă stânga: Ana Maria Tănasie (12/53 – unul din 7m), Eva Kerekes (8/15)

Inter stânga: Alexandra Severin (12/30 – 4 din 7m), Karoline Helena de Souza (4/0), Anca Polocoșer (13/13), Raluca Petruș

Centru: Cristina Laslo (13/66 – 7 din 7m), Andreea Popa (12/25), Angela Cioca (12/3)

Inter dreapta: Aleksandra Zych (12/17), Jelena Lavko (5/20 – 16 din 7m)

Extremă dreapta: Asuka Fujita (13/58 – 13 din 7m), Oana Borș (6/13), Maria David (3/0)

Pivot: Yaroslava Burlachenko (13/47 – 4 din 7m), Andreea Țîrle (8/1)

Nu mai joacă la Minaur: Elena Utkina (9/2), Elaine Gomes Barbosa (7/4)

Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu

Măgura Cisnădie

Portari: Kira Trusova (Rusia), Renata Arruda (Brazilia), Andreea Ilie

Extremă stânga: Bianca Marin, Dijana Radojevic (Serbia)

Inter stânga: Valentina Panici, Reka Tamas, Yulia Garyaeva (Rusia)

Centru: Andreea Ianăși, Valentina Blazevic (Croația), Dana Abed Kader

Inter dreapta: Marina Dmitrovic (Serbia), Elena Gjeorgjievska (Macedonia de Nord)

Extremă dreapta: Marilena Burghel Neagu, Daniela Necula

Pivot: Timea Tătar, Raluca Băcăoanu

Antrenor Alexandru Weber

Etapa 14

CSU Știința București – CSM București (miercuri, 2 februarie, ora 14.00). Arbitru: Georgiana Doană – Ana Maria Gociu (București)

SCM Craiova – SCM Râmnicu Vâlcea (miercuri, ora 18.00). Arbitri: Marina Agliceriu (Ploiești) – Mirabela Turdean (Tg. Mureș)

CS Minaur Baia Mare – Măgura Cisnădie (miercuri, 18.00, TVR 1). Arbitri: Theodor Șerbu – Adrian Vasilescu (București). Observator FRH: Viorel Vicea (București)

Dacia Mioveni – CSM Slatina (sâmbătă, 5 februarie). Arbitri: Mihai Moldoveanu – Adrian Georgescu (Constanța)

HC Zalău – HC Dunărea Brăila (sâmbătă, 11.00, TVR 2). Arbitru: Ionuț Barbu – Gabriel Badiu (Cluj Napoca). Observator: Vasile Bud (Baia Mare)

Rapid București – CSM Deva (sâmbătă, 15.00). Arbitri: Georgiana Lungu – Mihaela Paraschiv (Piatra Neamț)

Gloria Bistrița – SCM Gloria Buzău (sâmbătă, 17.00). Arbitri: Diana Ciulei (Brașov) – Silviu Stănescu (Moreni)

Clasament

Rapid București – 33p (358-318) – 12

CSM București – 31p (382-305) – 13

SCM Rm. Vâlcea – 28p (342-303) – 12

Gloria Buzău – 25p (353-330) – 13

Măgura Cisnădie – 24p (307-275) – 11

Dunărea Brăila – 22 (332-297) – 12

HC Zalău – 19p (265-269) – 12

Minaur Baia Mare – 18p (367-369) – 13

SCM Craiova – 17p (335-340) – 13

Gloria Bistrița – 16p (333-321) – 13

Dacia Mioveni – 12p (298-325) – 13

CSM Slatina – 12p (319-350) – 13

Știința București – 3p (301-382) – 13

CSM Deva – 0p (255-363) – 13

Etapa 15. Joi, 10 februarie: Dunărea Brăila – CS Minaur (ora 16.00). Miercuri, 16 februarie: CSM București – Bistrița (18.00, TVR 1). Sâmbătă, 19 februarie: Mioveni – Craiova; Slatina – Zalău; Cisnădie – Știința; CSM Deva – Rm. Vâlcea; Gloria Buzău – Rapid (11.00, TVR 2).

