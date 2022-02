S.C. VITAL S.A. anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 01.02.2022, între orele 15.00- 22.00 în cartierul Vasile Alecsandri (cu toate străzile aferente), loc. Satu Nou de Sus, str. Cărămizilor, str. Forestierului și str. Vasile Lucaciu ca urmare a necesității realizării unor lucrări de reparații la conducta de transport apă potabilă Dn 800 mm din Baia Mare.

De asemenea, vor fi afectați de aceste lucrări, respectiv vor avea presiunea scăzută la apa de la robinete și utilizatorii serviciilor de apă din:

– com. Groși, loc. Groși, loc. Ocoliș;

– com. Dumbravita (loc. Dumbravița, Rus, Șindrești, Unguraș, Chechiș, Cărbunari);

– loc. Berința;

– com. Săcălășeni (loc. Săcălășeni, Coaș, Coruia, Coltău, Culcea, Cătălina);

– com. Recea – loc. Mocira, loc. Recea.

Pe perioada executării lucrărilor pot apărea disfuncționalități în furnizarea apei: lipsă presiune, apă cu turbiditate ridicată. Aceste disfuncționalități nu vor fi de durată, iar în momentul stabilizării debitului, apa va putea fi consumată cu încredere, ca si până în prezent.

Societatea VITAL S.A. solicită înțelegere din partea utilizatorilor pentru disconfortul creat și le recomandă să își asigure necesarul de apă pentru perioada menționată.

Pentru informaţii suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la Dispeceratul S.C.VITAL S.A. la numerele de telefon 0262/215150, *1, *2 și 0362/401052, 3, 0372752661.