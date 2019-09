În cronica partidei dintre CS Minaur și Rapid București (37-22) am scris „Și-am mai auzit o poveste, dar nu o putem da de sigură, că s-ar pregăti niște schimbări la Rapid, care ar include-o și pe Carmen Amariei”. Desigur, am scris acest lucru având o bază reală, pentru că am discutat și cu oamenii din conducerea clubului giuleștean. Iată că Baia Mare a fost capăt de linie pentru Robert Licu.

Clubul Rapid București a anunțat miercuri că a numit un nou antrenor principal la echipa participantă în Liga Florilor. Astfel, fosta internațională Carmen Amariei l-a înlocuit pe Robert Licu, cel care a promovat cu gruparea giuleșteană în primul eșalon, dar a suferit înfrângeri pe linie în primele cinci etape.

„Carmen Amariei este noul antrenor al echipei noastre. Astăzi (miercuri – n.r.), Carmen a condus primul antrenament al echipei. Atmosfera este bună, moralul echipei se ridică și toți suntem optimiști că lucrurile vor fi din ce în ce mai bune. Împreună construim un vis. Îi mulțumim lui Robert Licu pentru tot ce a făcut pentru echipă în ultimul an”, se menționează într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Rapidului.

Carmen Amariei va debuta pe banca echipei giuleștene sâmbătă, 5 octombrie, în etapa a șasea a Ligii Florilor, când Rapidul va primi vizita celeilalte nou-promovate, HCM Slobozia.

Foto: Petru Ivu Photography