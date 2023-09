Luni seara pompierii băimăreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu în Săsar, în urma căruia un întreg cartier din Baia Mare a rămas fără energie electrică.

Din păcate, chiar dacă aceștia au intervenit rapid, pagubele create de foc sunt semnificative. Comunitatea din Recea și din Baia Mare au început să se mobilizeze pentru ajutorarea celor afectați de incendiul. De asemenea, proprietara gospodăriei a transmis un mesaj emoționant:

„Dragi prieteni,

Viața ne rezerva toată gama de întâmplări și evenimente de tot felul. Niciodată nu ne putem închipui cat putem duce . Nefericita noastră întâmplare în care a ars casa m-a motivat să cred și mai mult că există între oameni multă empatie și omenie.

Sunt tot mai uimită că majoritatea prietenilor , cunoștințelor si OAMENI pe care nu -i văzusem în viața mea sau cu care m-am intersectat de-a lungul anilor, sunt alături de noi in aceste momente de grea cumpănă. Multa lume mă întreabă de un cont in care sa poată depune bani că sa ne ajute , așa că postez contul meu in care cine dorește poată să depună bani .

Mulțumiri înzecite și să încercăm să ne ferim de toate pericolele sa nu va confruntați niciodată cu asemenea nefericiri !

Cont Banca Transilvania Mariana Calean

RO14BTRLRONCRT0531168301

BTPay/Revolut 0746814983”