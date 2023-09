Modificăm directori, modificăm accesul, dar incompetența de la Aeroportul Internațional Maramureș rămâne! Chiar dacă nu ne dorim, trebuie să scriem din noul de incapacitatea actualei conduceri a Consiliului Județean Maramureș de a gestiona problemele județului. Cu atât mai mult cu cât ceilalți tac. Treaba lor. Directorii se schimbă ca șosetele, ne-am prins. Nici nu contează cine mai e director la aeroport, oricum e doar de fațadă și oricum nu are ce face pentru a-l redresa. Aeroportul e în prăpastie și parcă ne place să fie acolo.

Am primit comunicat referitor la modificarea accesului spre aeroport. Modificare determinată de lucrările la noul terminal, lucrări întârziate din cale afară, în prezent forțate de incompetența unora. Tot astăzi, pe adresa redacției am primit și o situație în care călătorii de pe Aeroportul Internațional Maramureș erau obstrucționați și jigniți de angajații societății Concelex, plătită la suprapreț pentru a realiza lucrările de la aeroport. Firma care-și umple buzunare nu are niciun interes pentru respectarea legii și nici un gram de bun-simț față de cetățenii județului și călătorii care circulă pe și de pe Aeroportul Internațional Maramureș.

Dorind să ne convingem de veridicitate celor menționate în mesajul trimis spre redacția noastră, am contactat-o pe noua directoare, Stamatoiu Daniela. Solicitându-i un punct de vedere și menționându–i că ne îndreptăm spre aeroport pentru a vedea la fața locului despre ce e vorba, dânsa ne-a ruga să-i scriem un email în care să-i adresăm întrebările. Motivul l-am aflat ulterior: este în vacanță, pe plajele din Turcia. Numită în funcție de mai puțin de-o lună, a învățat rapid ce înseamnă viața de director. Poate a fost încurajată și de cei de la Concelex sau de buna ei prietenă din Consiliului de Administrație, Diana Iluț, plătită lunar cu mulți bani publici pentru a nu face nimic! E mai plăcut să profiți de statutul de director în vacanțe decât să stai și să veghezi lucrările de la aeroport și bunul mers al acestora. Dar când nimeni nu zice nimic, toți își permit orice! Până într-un punct!

Ne lăudăm că suntem deștepți, însă ne place să fim prostiți pe față!

Parcarea aeroportului este paralizată. Spațiile verzi sunt deja ocupate de mașini, la fel și trecerile de pietoni, dar șoferii tot intră și-i încearcă norocul, blocând căi de acces, unele chiar de urgență.

Drumul de acces se face pe un singur sens, iar angajații firmei Concelex înjură pasageri și amenință ca intra cu mașina peste ei dacă se bagă în fața lor. Nu există nici o semnalizare, nu există nici un om care sa dirijeze circulația, deși în contract au fost dedicate sume enorme pentru delimitarea șantierului și aplicarea condițiilor de siguranță. Noi ca cetățeni am ajuns să fim batjocoriți de niște needucați de pe rabe.

Aceasta este România lucrului bine făcut și suntem tot mai obișnuiți cu asta! Ne place așa: să fim bătaia de joc a unora.

I-am solicitat unui reprezentant al firmei Concelex un punct de vedere referitor la situație, întrebându-l dacă așa respectă societatea Concelex termenii contractului. Încă nu am primit nici un răspuns.

Din contract menționăm conform articolului 24.1., faptul că: „Antreprenorul se va asigura că execuția Lucrărilor și activitățile sale aferente nu afectează traficul și nu obstrucționează căile de comunicație cum ar fi drumuri, căi ferate, cursuri de apă și aeroporturi, cu excepția măsurii prevăzute în Condițiile Speciale și în Cerințele Beneficiarului. Se vor avea în vedere în special restricțiile de greutate și de gabarit la alegerea rutelor și vehiculelor.” sau conform articolului 24.2: „Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricăror daune aduse căilor de acces și generate de folosirea necorespunzătoare a acestor căi de către Antreprenor.”

Analizați și video-ul și decideți singuri dacă e bine sau nu!

Vom reveni cu noi informații și cu puncte de vedere oficiale!

Andrei BUDA