Șapte familii cu mulți copii, care locuiesc într-o comunitate vulnerabilă din Baia Sprie au primit pachete cu alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte oferite de Clubul Rotary Baia Mare 2005. Sunt familii nevoiașe în care ASSOC Baia Mare a desfășurat o campanie umanitară în iarna acestui an. Numărul copiilor ajutați este de 19, din care unul de numai 10 zile, iar un altul cu dizabilități. Cel mai mare dintre copiii beneficiari ai ajutoarelor are 9 ani. De asemenea, un copil este pe drum, una dintre femei fiind însărcinată. Personalul de la ASSOC a ajutat la transportul și la distribuirea ajutoarelor. Încă o dovadă că, împreună, putem oferi o undă de speranță, un moment de bucurie acelora cu care soarta a fost mai puțin generoasă.

Astăzi este Ziua Mondială a Asistenței Sociale. Tema acestui an este „Buen Vivir” prin care se dorește sublinierea rolul transformator pe care îl au asistenții sociali în schimbările pozitive din comunitățile în care lucrează. Asistenții sociali sunt catalizatori ai schimbării, iar serviciile pe care le oferă sunt vitale pentru orice comunitate. Am început munca în domeni când statutul de asistent social nu era definit, m-am luptat alături de alți colegi din țară să înființăm Colegiul National al Asistentilor Sociali, iar împreună cu echipa Asociatia ASSOC am creat modele de succes pentru asistența socială. În acest moment, privind în urmă, sunt conștient că unele lucruri s-ar fi putut face mai bine ori mai repede, dar știu că serviciile sociale oferite au contribuit la progresul comunităților în slujba cărora ne-am pus. Fie că e vorba de consiliere, îndrumare, suport material, fie că se îngrijește de copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități, asistența socială vine cu soluții practice, dar mai ales oferă o speranță de mai bine. Iar asta se întâmplă zi de zi și nu întotdeauna la vedere. La mulți ani, devotați asistenți sociali! – Florin Salajeanu – președinte ASSOC