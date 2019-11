Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și liderul social-democraților maramureșeni a făcut prima declarație după cel de-al doilea tur electoral. Deși PSD Maramureș nu reușit să atingă scorul electoral propus, Zetea i-a felicitat pe liberali, dar le-a făcut și o promisiune.

„Felicitari maramuresenilor, de acasa sau de pretutindeni, pentru prezenta la scrutinul electoral de duminica.

In calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Maramures nu pot decat sa ma bucur ca mai multi maramureseni, fata de acum 2 saptamani, au ales sa voteze, sa isi faca datoria civica.

In calitate de presedinte PSD Maramures vreau sa il felicit pe castigatorul alegerilor prezidentiale, pe domnul Klaus Iohannis. Am sustinut, evident, alt candidat. Romanii stiu intotdeauna mai bine. Votul este sfant.

Președintele Klau Iohannis si PNL au, incepand de ieri, toata Puterea in Romania. PNL da si Presedintele Romaniei si Prim-ministru al tarii. Responsabilitatea este enorma si sper ca aceasta putere sa nu fie folosita pentru a face doar rau. PNL are prostul obicei de adopta masuri de austeritate pentru romani si noi vom sta de veghe”, a spus Zetea.

În ceea ce privește situația din PSD, liderul PSD Maramureș admite că evaluările inițiale au fost eronate, dar susține că PSD are forța necesară pentru a redeveni cel mai important jucător de pe scena politică românească.

„PSD este in Opozitie. De facto. Avem putin timp la dispozitie pentru a lua masurile de corectare a directiei partidului si sper ca vom avea intelepciunea sa o facem. Nu am luat aceste masuri dupa esecul de la alegerile europarlamentare. Am pierdut timpul. Exista oameni suficient de intelepti in PSD pentru a identifica pasii necesari pentru intarirea stangii politice romanesti. Decenta, bunul-simt, transparenta trebuie sa redevina atributele unei stangi politice europene reformate.”, a concluzionat Zetea.