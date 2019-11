Băimăreanul Pasca Daniel și-a găsit mașina avariată serios pe o stradă centrală din Baia Mare iar acum caută autorul. A postat pe rețelele de socialiare imagini cu mașina care a demarat în trombă după incident, dar și cu daunele produse mijlocului de transport.

„Buna ziua, venim cu o solicitare pentru a obtine informatii despre un incident in care am fost implicati Vineri 22.11. 2019. Masina proprietate personala a fost parcata regulamentar pe str. Andrei Muresan, vizavi de Salonul Satori, salon recent deschis, unde sotia isi desfasoara activitatea.



La orele 17, 39, a venit un tinerel de isprava , probabil distras de la condus de alte activitati….sau ganduri, a uitat sa corecteze traiectoria masini si s-a infipt, din plin, in bara si carligul masini noastre. Daunele le puteti vedea in fotografie. Dupa ce s-a dat jos de la volan, s-a uitat la pagube, mai mult la ale lui decat la ale noastre, s-a urcat la volan si a plecat. Desi erau martori, nu a avut nici o urma de bun simt sa-si asume responsabilitatea faptelor.



Datorita intunericului si distantei mari fata de locul accidentului, in filmare nu se pot vedea numarul sau marca masini pentru indentificare.

Va rugam sa ne ajutati cu urmatoarele informatii necesare pentru a gasi autorul faptei :

– daca sunteti sau cunoasteti persoana care a fost martora la accident si doriti sau doreste sa ne ofere informatii despre sofer si masina.

– daca cunoasteti proprietarul cladirii unde a fost parcata masina, are sistem de supravegere video si am dori sa obtinem inregistrarea accidentului daca sistemul functioneaza. Cladirea este in renovare momentan dar urmeaza sa se deschida o sala de fitnes.

– date de identificare ale masinii , numar de inmatriculare, proprietar. Culoarea bleumarin si forma se vad in pozele din postare. Model hatchback, posibil : Ford Focus, Opel Astra, Renault Clio, Peugeot 206… etc.



Va multumim si speram in ajutorul dumneavoastra, pentru a putea gasi vinovatul”, a scris Daniel Pasca.

Astfel de gesturi nu sunt o premieră, mulți dintre autorii unor gesturi reprobabile fiind identificați cu ajutorul internauților.