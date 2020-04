Președintele Consiliului Județean Maramureș îl acuză pe premierul Ludovic Orban de minciună și își apără imaginea grav atinsă de declarațiile făcute de primul ministru la începutul ședinței de Guvern de joi, 9 Aprilie.

„Ludovic Orban minte!

In debutul ședinței de Guvern de azi, primul ministru Ludovic Orban a afirmat ca „președintele Consiliului Județean Maramureș a pus în funcție o directoare la Spitalul Judetean Maramureș”. FALS și MINCINOS!

Prin OUG nr. 40/2020, atributul numirii managerilor de spitale pe perioada Stării de Urgență revine exclusiv Ministerului Sănătății, adică Guvernului României și nu Consiliului Județean. Tocmai de aceea am luat azi legatura, alaturi de domnul prefect al județului Maramures Silviu Ungur, cu domnul ministru Nelu Tătaru și i-am explicat și cerut sa dispună, DE URGENȚĂ, măsura suspendării contactului de management al Sorinei Pintea și numirea unui manager interimar la Spitalul Județean în persoana domnului doctor Vasile Pop, întrucât doamna Pintea se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă care a depășit 30 de zile.

Cer public domnului Orban sa iasă din campania electorală și sa ia pentru România măsurile pe care le așteaptă cetățenii! Nu cred ca Guvernul României condus de către eminentul Ludovic Orban ar trebui sa facă ședințe de Guvern pentru a minți public.

Domnule Orban, va somez public sa va cereți scuze pentru folosirea imaginii Guvernului României într-un fake-news! Va cer sa lăsați județul Maramureș sa gestioneze situația de criză ca și până acum, cu ajutor infim din partea Guvernului dar cu rezultate foarte bune. Am luat măsuri în premieră națională, pentru siguranța maramureșenilor, întrucât pentru mine, pentru noi contează doar sănătatea maramuresenilor, nu atacurile politice.

Domnule Orban, va spun ca un ardelean mândru : Sa va fie rușine!”, a scris Zetea pe pagina personală de pe o rețea de socializare.