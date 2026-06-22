Franța a emis avertismente cod roșu de caniculă pentru aproximativ jumătate din țară, inclusiv pentru Paris, în condițiile în care domul de căldură ar putea împinge temperaturile aproape de niveluri record. Duminică, în orașul Bordeaux, din sud-vestul Franței, temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius, scrie BBC. Autoritățile franceze au interzis consumul de alcool în spațiile publice în timpul Fête de la Musique, festivalul național de muzică organizat anual, care atrage milioane de oameni pe străzile din întreaga țară.

Temperaturile ar urma să atingă vârful luni, iar autoritățile au avertizat că acestea s-ar putea apropia de maxime istorice. Alerta roșie acoperă o mare parte din vestul și centrul Franței, în timp ce multe alte regiuni se află sub alertă portocalie.

Aproape 850 de școli urmează să rămână închise luni, iar alte 1.500 le vor permite elevilor să plece mai devreme.

Creșterea temperaturilor este provocată de aerul fierbinte care se deplasează spre nord dinspre Deșertul Sahara. Acesta menține, la rândul său, o masă de aer cald deasupra Europei de Vest și Centrale.

Valul de căldură se intensifică de mai multe zile și a afectat deja unele servicii publice din Franța, ducând inclusiv la anularea a zeci de trenuri.