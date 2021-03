Partida de sâmbăta trecută dintre Sportul Șimleu și Progresul Șomcuta Mare s-a încheiat cu victoria echipei din Sălaj, golul victoriei fiind marcat în minutul 90, ceea ce a produs extaz în tabăra sălăjeană. În dimineața următoare, victoria a fost sărbătorită sâmbătă noaptea peste măsură de către doi dintre fotbaliștii echipei, fiind surprinși în stare de ebrietate la antrenamentul de duminică.

„La antrenamentul de duminică dimineaţă, se pare că Bogdan Ciaca şi Silviu Crişan au venit la stadion sub influenţa băuturilor alcoolice, lucru ce l-a scos din sărite pe antrenorul George Zima. Tehnicianul a anunţat imediat conducerea, iar cum Sportul Şimleu nu tolerează astfel de acte de indisciplină, cei doi au fost daţi afară”, au declarat cei de la Sportul Sălăjean.

Indignat, antrenorul echipei sălăjene, George Zima, a declarat că preferă retrogradarea în detrimentul plecării celor doi fotbaliști: “Cei doi au comis acte de indisciplină foarte grave, care sunt incompatibile cu sportul de performanţă. Am întocmit referatele pentru rezilierea contractelor, iar cei doi nu mai fac parte din echipă. I-am spus și preşedintelui, dacă este să aleg între ei şi retrogradare, aş alege retrogradarea. Am foarte mulţi copii în vestiar şi am anumite principii. Nu îmi bat joc de cariera mea şi de munca mea”.

În apărarea lor, unul dintre jucătorii aflați în cauză, Bogdan Ciaca, a spus că este de acord cu decizia de a fi dați afară din echipă, doar că și antrenorul ar trebui să se afle în aceeași situație, afirmând că acesta la rândul lui are probleme cu alcoolul: „Referitor la ce a declarat domnul George Zima, nu pot să rămân nepăsător şi să fiu făcut de ruşine în halul acesta. Îmi asum ce am făcut şi îmi pare rău încă o dată! Am greşit, dar asta a fost o singură întâmplare, nu ceva ce se petrece săptămână de săptămână. Dacă conducerea nu tolerează aşa ceva, atunci ar trebui să înceapă de la Mister, şi el fiind în situaţia mea de multe ori! Dacă e să accept aceste vorbe, atunci le voi accepta de la domnul Gurzău, dar niciodată de la el. Sunt multe altele ce le-aş putea spune, dar nu vreau să creez mult tam tam pe tema asta, acuma când echipa are nevoie de linişte. Şi colegul meu, Crişan Silviu are aceleaşi sentimente. Nu căutăm iertare sau scuze, dar nu putem accepta să fim făcuţi de ruşine la nivel naţional de către cineva care e în aceeaşi postură ca şi noi. Poate mai rău”.

