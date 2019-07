Termenul limită pentru înscrierea în noul sezon al Ligii 3, ediţia 2019/2020, era stabilit pentru luni, 15 iulie, însă Federaţia Română de Fotbal a stabilit să-l prelungească pentru aproximativ încă trei zile, dorind să le dea încă un răgaz cluburilor care au drept să participe în acest campionat. Altfel, risca să aibă o competiţie incompletă. Din câte am fost noi informați, CS Minaur și ACS Fotbal Comuna Recea s-au înscris deja în campionat.

Decizia a venit astăzi, în urma convocării Comitetul de Urgenţă al FRF compus din Răzvan Burleanu (preşedinte FRF), Gino Iorgulescu (prim-vicepreşedinte FRF) şi Octavian Goga (vicepreşedinte FRF).

Mai multe cluburi au întâmpinat probleme în achitarea garanţiei financiare de participare în noul sezon al Ligii 3, în valoare de 20.000 de lei, printre care şi AFC Harman, şi nu s-au încadrat în termenul limită. Acum, cum acesta a fost prelungit până pe 18 iulie, ora 17:00, echipele mai au o şansă să îndeplinească toate condiţiile pentru a luat startul în ediţia de campionat care trebuie să înceapă pe 23 august.

”Având în vedere Referatul domnului Felix Grigore, Manager Departament Competiţii, cu privire la faptul că mai multe cluburi au întâmpinat dificultăţi în a achita în termenul prevăzut de ROAF garanţia financiară pentru participarea în campionatul naţional Liga 3, luând în considerare faptul că s-a impus această obligaţie pentru prima dată pentru sezonul 2019/2020, aprobă prelungirea termenului de achitare a garanţiei financiare până la data de 18.07.2019, ora 17:00”, a fost decizia Comitetul de Urgenţă al FRF.

Noul sezon al Ligii 3, ediţia 2019/2020, va fi format tot din 5 serii a câte 16 echipe. Vor promova în Liga 2 echipele aflate pe locul 1 în fiecare dintre cele cinci serii la finalul sezonului şi vor retrograda un număr de 21 de echipe, astfel: 20 de echipe, respectiv ocupantele locurilor 16, 15, 14 şi 13 din fiecare serie a Ligii 3, şi o echipă, cea mai slab clasată de pe locul 12 din toate cele cinci serii. Pentru stabilirea acestei echipe se vor avea în vedere doar rezultatele înregistrate de aceasta doar cu echipele de pe locurile 1-11 din seria în care a evoluat.

Campionatul Ligii 3 urmează să înceapă pe 23 august 2019 şi să se încheie pe 30 mai 2020, cu o săptămână mai târziu faţă de ediţia recent încheiată. Schimbarea vine de la faptul că returul va începe cu o săptămână mai târziu, acum pe 7 martie 2020, faţă de 2 martie 2019, cum a fost în campionatul trecut.

Prima parte a sezonului, care are loc în acest an, 2019, se desfăşoară până pe 30 noiembrie, atunci când are loc etapa a 15-a. Partea a doua a sezonului debutează pe 7 martie 2020, cu etapa a 16-a, şi se încheie în jurul datei de 30 mai 2020, odată cu disputarea etapei a 30-a. În această perioadă, în retur, sunt programate şi două intermediare, pe 8 aprilie (etapa 21) şi 6 mai (etapa 26).