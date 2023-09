Şi în acest an se desfăşoară Cupa Sport Team, care ajunge în acest an la ediţia a X-a.

Vor participa următoarele echipe de fotbal old boys: ASCO CF Baia Mare, Old Boys Power Satu Mare, Smart Boys Baia Mare, Sport Team Baia Mare.

Meciurile se vor disputa în 23 septembrie, începând cu ora 11.00, pe Arena Sportivă din Tămaia.

Va urma tragerea la sorți a meciurilor, respectiv primele două echipe vor juca cu următoarele două.

Învinsele vor juca pentru locurile 3-4, iar câștigătoarele pentru locurile 1-2.

Organizatorii vor acorda fiecărei echipa câte o cupă și o diplomă.

Vor exista și premii speciale pentru golgheter, cel mai bun jucător și cel mai bun portar, care vor primi câte o figurina și o diplomă. De asemenea vor fi premiați și arbitrii competiției.