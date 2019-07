Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, își pune mari speranțe în atacantul George Țucudean pentru „dubla” cu Maccabi Tel Aviv, din turul II preliminar al Ligii Campionilor, a cărei primă manșă se dispută miercuri, de la ora 21.00, în Gruia, pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”.

Dan Petrescu: “Sperăm cu toții să fie bine. Țucudean o să fie pe listă. Un jucător ca el poate să joace 15 minute și să îți aducă o calificare. E important ca el să revină la antrenamente. Dacă se va pregăti alături de colegi, cu siguranță că va fi pe bancă la unul dintre meciuri”, a spus Dan Petrescu.

Fotbalistul de 28 de ani, golgheterul ultimelor două ediții ale Ligii 1 (12, respectiv 16 reușite), n-a mai jucat în ultima vreme din cauza unor probleme cardiace.

CFR Cluj l-a inclus pe lista UEFA și pe fundașul central Mike Cestor, cea mai recentă achiziție.

Israelienii au câștigat ambele partide disputate împotriva unei formații românești. În turul III preliminar al Ligii Europa, sezonul 2016-2017, Maccabi a eliminat-o pe Pandurii Tg. Jiu, după 3-1 în deplasare și 2-1 acasã. Vladimir Ivic, tehnicianul lui Maccabi, are bătăi de cap înaintea meciului cu CFR Cluj. A rămas fără căpitanul Sheran Yeini, mijlocașul defensiv fiind scos din circuit în meciul din Supercupă.

Meciul retur Maccabi Tel Aviv – CFR Cluj se va disputa la Netanya, marți, 30 iulie, de la ora 20.00. Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv (Israel), CFR Cluj va juca, în turul III preliminar din Liga Campionilor, cu învingătoarea dublei dintre Celtic Glasgow (Scoția) și Nomme Kaljiu (Estonia). Turul este programat pe 6 sau 7 august, iar returul pe 13 august.

“Eu tot timpul am fost de acord în cupele europene să nu primesc gol acasă. {i când am jucat Cupa Chinei și am jucat finala, primul meci l-am jucat acasă și le-am zis băieților dacă facem 0-0 avem șanse mari. M-au certat toți din club, pentru că s-a terminat 0-0. În retur, am dat gol în minutul 120 și am bătut cu 1-0. Important este să nu iei gol acasă, asta e părerea mea, dacă iei gol va fi greu. Dacă nu luăm gol avem toate șansele. Dacă mai și dăm unul sau două, ar fi perfect. Avantajul nostru este că nu au jucat în meciuri oficiale”, a declarat Petrescu.

Tehnicianul campioanei a lăudat viitoarea adevrsară: “Au 12 jucători care au jucat în echipa națională a Israelului, deci practic joacă CFR împotriva naționalei Israelului. Mai sunt doi jucători under 21 în lotul lor. E posibil ca toți acești 14 jucători să fie mâine în teren. Au și 3-4 străini foarte buni, un fundaș central din Portugalia, un atacant care are și origini prin America și un atacant nigerian. Dacă sunt jucători din națională, înseamnă că sunt foarte buni. Au un lot puternic.”