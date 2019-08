CFR Cluj se află în fața celui mai dificil adversar din această campanie din preliminariile Champions League, urmând să se dueleze cu Celtic Glasgow, campioana Scoției, pentru calificarea în play-off. Partida tur are loc pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”, de la ora 21.00, putând fi urmărită în direct pe Digi 1 și Look Plus. Cine va câștiga dubla va merge în play-off-ul UCL, iar cine pierde în play-off-ul Ligii Europa.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Djokovic, Bordeianu, L. Aurelio – Omrani, Rondon, C. Deac. Antrenor: Dan Petrescu

Rezerve: Vâtcă, Sylla, Păun, M. Pereira, Butean, Cestor, }ucudean

Celtic: Gordon – Elhamed, Bitton, Aker, Bolingoli – Brown, McGregor – Forrest, Christie, Jonston – Edouard. Antrenor: Neil Lennon

Rezerve: Bain, Jullien, Simunovic, Griffiths, Sved, Ntcham, Ralston

Arbitri: Srdjan Jovanovic – Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic. Rezervă: Novak Simovic (toți din Serbia)

Celtic Glasgow are în palmares 50 de titluri de campioană, 39 de Cupe ale Scoției și a câștigat de 18 ori Cupa Ligii. În sezonul trecut, adversara CFR-ului a terminat pe primul loc în campionat, la 9 puncte de rivala Glasgow Rangers.

Formația pregătită de Neil Lennon (48 de ani) a început tot în primul tur preliminar. Pe parcurs, Celtic a mai trecut de Sarajevo (5-2 la general) și de Kalju (7-0 la general). Celtic a debutat sâmbătă (3 august) în campionat și a învins cu 7-0 pe St. Johnstone.

Returul este programat la 13 august, de la ora 21:45, la Glasgow.

Dacă va trece de Celtic Glasgow, campioana României o va întâlni pe Slavia Praga (Cehia), echipă la care sunt legitimați Nicolae Stanciu și Alex Băluță. În play-off, echipa lui Dan Petrescu ar urma să joace primul meci la 20/21 august, iar returul la 27/28 august.

Dacă va fi eliminată de Celtic, CFR Cluj va juca în play-off-ul UEFA Europa League cu învingătoarea dublei dintre Sheriff Tiraspol (Republica Moldova) și AIK Stockholm (Suedia). În play-off-ul Europa League, campioana României ar urma să joace primul meci pe 22 august, iar returul pe 29 august.