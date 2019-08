Stagiu se va incheia cu doua jocuri amicale cu Ungaria conform urmatorului program:

19 august, ora 18:00: Ungaria U-17 – Romania U-17 (în Gyula, Ungaria)

22 august, ora 11:00: Romania U-17 – Ungaria U-17 (stadion Luceafărul Sanmartin, Bihor)

Intre sportivele convocat se numara si Daiana Oneț (Independența Baia Mare) care din aceasta toamna va face parte din Academia de Fotbal din Cluj, cel mai nou proiect lansat in fotbalul feminin din Romania.

In toamna debutm in calificarile pentru EURO 2020.

Selectionata U-17 a Romaniei se va afla în Grupa 2 și le va avea adversare pe reprezentativele Elvetiei, Turciei și Moldovei. Turneul de calificare va avea loc in Moldova, perioada 19-25 septembrie 2019.

19 septembrie: Romania U-17 – Turcia U-17

22 septembrie: Romania U-17 – Elvetia U-17

25 septembrie: Romania U-17 – Moldova U-17

La Turul de Elita se califica primele doua clasate din fiecare grupa, plus cele mai bune doua locuri trei la care se adauga Spania si Germania.

La EURO 2020, din luna mai, turneu gazduit de Suedia, merg cele sapte castigatoare de la Turul de Elita plus echipa gazda, Suedia.