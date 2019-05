Finala Cupei României, faza județeană, se va disputa joi, 6 iunie, pe Stadionul Municipal ”Viorel Mateianu” din Baia Mare. Partida va începe la ora 18.00. Progresul Șomcuta Mare și Viitorul Ulmeni sunt echipele calificate în ultimul act al competiției la nivel județean. Meciul va fi urmat de o fesitivitate de premiere.

Duminică, 9 iunie, de la ora 15.00, tot pe Stadionul Municipal ”Viorel Mateianu” din Baia Mare va avea loc finala Ligii a cincea între locurile 1 din cele două serii: Faurul Făurești și Gloria Sălsig. După meci va avea loc festivitatea de premiere. De asemenea, în 9 iunie vor fi premiați cei mai buni juniori ai Maramureșului. AJFMM va organiza festivitatea de pemiere pentru campionatele județene Under 11, Under 13, Under 15, precum și pentru Liga Elitelor – Under 15. Toți copiii vor primi medalii, echipele vor fi răsplătite cu cupe și diplome.

Reamintim că sâmbătă, 1 iunie, sunt planificate – tot pe Stadionul Municipal ”Viorel Mateianu” din Baia Mare – finala juniorilor A1, între Plimob Sighetu Marmației și FC Suciu de Sus (de la ora 15.00), și a doua manșă din finala Ligii a patra, între Viitorul Ulmeni și Avântul Bârsana (de la ora 17.00). În tur, la Sighetu Marmației, Viitorul s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Avântul. Ambele finale de sâmbătă vor fi urmate de festivități de premiere.