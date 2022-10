În această săptămână se vor disputa jocurile primei etape din cadrul fazei grupelor Cupei României la fotbal. CS Minaur Baia Mare a ajuns în această fază și va primi joi vizita echipei de primă divizie, FC Argeș. Nu este doar un meci cu o adversară dintr-o categorie superioară care poate aduce lume multă la stadion, ci și un joc de palmares și unul care poate aduce bani. Practic, echipele care au ajuns între primele 24 din Cupa României au asigurat un cec de 15.000 Euro, iar fiecare punct câștigat în grupă aduce 4.000 Euro.

Programul complet din prima etapă a grupelor Cupei României:

Marți, 18 octombrie

15.30 Grupa C: CSM Alexandria – Farul Constanța (Digi 1)

18.15 Grupa C: CSC Dumbrăvița – FC Rapid (Digi 1)

21.00 Grupa A: Dinamo București – FCU Craiova (Digi 1)

Miercuri, 19 octombrie

15.00 Grupa A: Unirea Slobozia – FC Voluntari

15.00 Grupa D: CS Ocna Mureș – Chindia Târgoviște

15.30 Grupa B: Gloria Buzău – AFC Botoșani (Digi 1)

18.15 Grupa D: AFC Hermannstadt – Universitatea Craiova (Digi 1)

21.00 Grupa B: UT Arad – FCSB (Digi 1)

Joi, 20 octombrie

15.00 Grupa B: Oțelul Galați – CS Mioveni

15.30 Grupa D: CS Minaur Baia Mare – FC Argeș (Digi 1)

18.15 Grupa A: Petrolul Ploiești – Sepsi OSK (Digi 1)

21.00 Grupa C: Universitatea Cluj – CFR Cluj (Digi 1)

Faza sferturilor de finală: 8 echipe din grupe

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B

Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C

Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A

Faza semifinalelor: 4 echipe din ”sferturi”:

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B vs. Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C vs. Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A