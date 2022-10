Fundația „Ajutor Bisericii care suferă” (Aid to the Church in Need – ACN International) invită din nou parohiile, grădinițele, școlile și familiile să se alăture inițiativei anuale de rugăciune „Un milion de copii care se roagă Rozariul”, care va avea loc anul acesta pe 18 octombrie. Scopul acestei campanii de rugăciune este de a cere pace și unitate în întreaga lume, încurajând în același timp copiii și tinerii să se încreadă în Dumnezeu în momentele dificile, potrivit președintelui internațional al ACN, cardinalul Mauro Piacenza.

Afișul campaniei din acest an prezintă două mâini deschise care înconjoară globul pământesc și îl susțin alături de copiii de pe fiecare continent. Aceste mâini simbolizează mâinile Tatălui care a creat lumea în dragoste și care dorește să salveze toate popoarele și să le aducă în siguranță la El.

„Privind în jur la toate războaiele și răutățile, persecuțiile, bolile și temerile care apasă asupra lumii noastre, oamenii s-ar putea întreba: «Oare Dumnezeu se ocupă cu adevărat?» scrie Cardinalul Piacenza, în textul prin care invită oamenii să participe la această inițiativă.

„Da, El se ocupă”, răspunde cardinalul Piacenza, „dar trebuie, de asemenea, și noi să prindem mâinile Sale întinse și să ne agățăm de El. Dumnezeu a întins mâna către noi, prin Maria (…). Credem că, dacă vom recita împreună cu credință Rozariul, atunci Sfânta Maică a lui Dumnezeu ne va conduce pe toți, ca o mare familie, în brațele iubitoare ale Tatălui nostru ceresc”.

Preocupată de situațiile de război, violență și sărăcie profundă care continuă să existe în țări precum Ucraina, Nigeria, Myanmar, Pakistan, sau regiuni precum Orientul Mijlociu și Sahel, în Africa, ACN dorește să încredințeze, în mod special, toate acele locuri în care oamenii nu pot trăi în pace, în mâinile puternice și iubitoare ale Tatălui divin, prin mijlocirea puternică a Maicii Domnului.

Fundația consideră că participarea diferitelor țări la campaniile anterioare a fost foarte pozitivă. În 2020, în timpul rugăciunii Angelus, Sfântul Părinte i-a încurajat pe toți oamenii să se alăture inițiativei.

„Unele dintre cele mai pozitive reacții au venit tocmai din regiunile în care pacea este cea mai necesară. Este deosebit de emoționant să știi că există copii din Irak, Siria, Belarus sau Myanmar care se roagă împreună cu cei care se adună la Fatima, în Portugalia, sau în Canada, sau în SUA. Ne dă speranța că iubirea care vine din credință poate triumfa asupra violenței”, spune părintele Martin M. Barta, asistent ecleziastic internațional al ACN.

ACN oferă materiale gratuite pentru cei care se roagă în parohii, școli, grupuri de copii și familii. Pachetul informativ gratuit conține instrucțiuni despre cum să se roage Rozariul, scurte meditații pentru copii despre Misterele Rozariului și un Act de consacrare la Fecioara Maria pentru copii.

Originile inițiativei de rugăciune „Un milion de copii care se roagă Rozariul” datează din anul 2005, când un grup de copii au fost văzuți rugându-se Rozariul la un sanctuar local din capitala Venezuelei, Caracas, iar unii dintre adulții care au asistat la scenă și-au amintit de cuvintele lui Padre Pio, care a spus odată: “Când un milion de copii se vor ruga Rozariul, lumea se va schimba”. De atunci, campania s-a răspândit rapid și a devenit un fenomen mondial.