Sorin Șerban s-a născut în data de 17 martie 2000 în Baia Mare și a făcut primii pași în fotbalul de performanță în anul 2007, legitimat fiind la CS Mara 2010 Baia Mare, primul lui antrenor fiind Robert Mezei. Cinci ani mai târziu, se transferă la Sporting Recea unde a fost antrenat de Dănuț Sabou. În sezonul 2016-2017, este împrumutat la Viitorul Ulmeni avându-l ca antrenor pe Dorin Toma, iar din vara anului trecut este jucătorul echipei CS Minaur Baia Mare, jucând pe postul de fundaș stânga. De asemenea, Sorin a fost și component al echipei naționale la mai multe categorii de vârstă.

A fost prezent în Baia Mare pentru semnarea documentelor președintele clubului bucureștean, Valeriu Argăseală. Sorin Șerban a semnat un contract valabil pe cinci ani cu FCSB și chiar astăzi va pleca spre București.

Sorin Șerban: “Sunt bucuros că am făcut un pas important în cariera mea și că am ajuns la cel mai titrat club din România. Consider că sunt pregătit să fac față cerințelor Ligii 1 și sunt hotărât să muncesc mult pentru a ajuta echipa să-și îndeplinească obiectivele. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui transfer, iar fostei mele echipe îi țin pumnii să promoveze în Liga 2. Îi mulțumesc antrenorului Dorin Toma pentru că a avut încredere în mine și m-a ajutat să ajung la acest nivel și a face pasul spre Liga 1.”

Dorin Toma: “Este un transfer foarte important pentru clubul nostru. Pe de o parte mă bucură că pleacă la o echipă din Liga 1, dar pe de altă parte îmi pare rău, pentru că era un om de bază și acum va trebui să-l înlocuim. Mai avem și alți jucători valoroși în lot și sunt convins că și alții vor reuși să ajungă la echipe din prima ligă. Sigur, noi de dorim să avem un lot valoros, să promovăm în Liga a doua, să se vadă că lucrăm bine. Lui Sorin îi doresc multă sănătate, baftă la noua sa echipă și să-și aducă aminte de noi întotdeauna”.