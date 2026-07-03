Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației a sărbătorit joi, 2 iulie, hramul bisericii din incinta instituției, închinată Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ocrotitorul spiritual al Poliției de Frontieră Române.

La eveniment au participat inspectorul-șef al ITPF Sighetu Marmației, chestor de poliție Florin Coman, alături de adjuncții instituției, preotul paroh Vasile Grigor, polițiști de frontieră, cadre în rezervă și reprezentanți ai instituțiilor partenere.

Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, într-o atmosferă de profundă încărcătură spirituală.

Un moment aparte l-a reprezentat participarea invitaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, chestorul-șef de poliție Valentin Minoiu, director al Direcției Management Resurse Umane, și părintele Felix Iulian Radu, șeful Secției Asistență Religioasă, care au transmis mesaje despre importanța credinței, responsabilității și valorilor morale în îndeplinirea misiunii profesionale.

Biserica cu hramul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” are o semnificație aparte pentru comunitatea polițiștilor de frontieră. Piatra de temelie a fost pusă la 2 iulie 2008, biserica a fost târnosită un an mai târziu, iar în 2014 a fost sfințită pictura murală, realizată în tehnica „tempera grasă”, inspirată din tradiția bisericilor de lemn transilvănene.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoiagă a subliniat importanța păstrării credinței, a responsabilității și a iubirii față de aproapele, valori care îi călăuzesc și pe polițiștii de frontieră în activitatea lor de zi cu zi.

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992 și prăznuit la 2 iulie, rămâne simbolul curajului, al devotamentului și al apărării hotarelor țării, fiind ales drept ocrotitor spiritual al Poliției de Frontieră Române.

La finalul ceremoniei religioase, inspectorul-șef al ITPF Sighetu Marmației, chestor de poliție Florin Coman, a mulțumit soborului slujitor și tuturor celor prezenți pentru participarea la această sărbătoare, care a reafirmat importanța credinței, solidarității și responsabilității în viața profesională și comunitară a polițiștilor de frontieră.