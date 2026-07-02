Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a fost prezent la „Sărbătoarea Sâmpetrului” organizată la Rebra, unde artiștii orchestrei și ai corpului de balet au oferit publicului un spectacol dedicat folclorului autentic românesc. Evenimentul a reunit numeroși spectatori, care au avut ocazia să se bucure de un program artistic variat, susținut de ansamblul maramureșean, recunoscut pentru promovarea tradițiilor și valorilor culturale românești.

Pe scenă, alături de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, au evoluat și artiștii Andreea Ghițiu, Petrică Mureșan, Ioana Pricop, Voichița Nemeș Andreica, Gabriela Arduștătan, precum și Grupul Vocal Codrenii, format din Ionuț Uivaroși, Vasile Pop și Cătălin Stan.

Împreună, aceștia au adus în fața publicului momente artistice apreciate, care au evidențiat bogăția și diversitatea folclorului românesc. Reprezentanții ansamblului au transmis mulțumiri organizatorilor pentru invitație, dar și publicului prezent pentru primirea călduroasă și aplauzele oferite pe parcursul spectacolului. Evenimentul de la Rebra a fost o nouă ocazie prin care Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a reconfirmat misiunea sa de a promova și păstra vii tradițiile autentice românești, prin spectacole dedicate comunităților locale.

Spectacolul a fost realizat cu sprijinul asistenților coregrafi Daniel Bota și Lavinia Pașca, iar conducerea muzicală a fost asigurată de Bogdan Bolchiș.