Revenim cu un noul episod legat de Aeroportul Internațional Maramureș și de gașculița galbenă care învârte „mălaiul” ca niște morari iscusiți.

Despre modul în care se respectă contractul am scris și adevărul i-a supărat pe responsabili, dar și pe susținătorii lor. (VEZI MATERIAL), mai apoi am scris despre valoare lucrărilor și faptul că toată lumea știe că societatea Concelex nu are cum să le finalizeze în ciclul financiar actual, astfel Maramureșului pierzând zeci de milioane de euro din finanțări europene și riscând să intre în incapacitate de plată (VEZI MATERIAL) , un nou motiv de supărare pentru liberalii maramureșeni.

Astăzi urmează ca supărăcioșii de serviciu să fie puși în fața unei noi realități care e sursa DEZASTRULUI din acest județ.

Responsabil societății Concelex, cea care a câștigat licitația și se ocupă de lucrările de la Aeroport este un „puștiulică” care se laudă în poza de copertă de pe Facebook că a primit un autograf de la leneșul națiunii, președintele nostru minunat, Iohannis! Tot e se participă la sindrofiile tineretului liberal și are ca aptitudini de bază broderia și țesătoria, conform datelor din CV.

Suntem curioși care este capacitatea lui de realizarea a unui astfel de proiect. Surse din aeroport ne-au spus că în primele două zile de la începerea lucrărilor au venit 2 copilandrii și s-au tot învârtit pe acolo fără noimă. Noi nu știm dacă este așa sau nu, dar totuși, acest „puștiulică” măcar participă la lucrări și nu este în vacanțe prin Turcia ca directoarea aeroportului, Daniela Stamatoiu.

Chiar dacă, de prima noastră recomandare nu s-a ținut cont, domnii și doamnele din Consiliului de Administrație al aeroportului nefiind scoși pentru fluidizarea traficului din zona aeroportuară, mai facem o recomandare, de această dată cât se poate de sinceră și serioasă:

-Fraților, nu vă mai bateți joc de banul public și de maramureșeni. Avem sute de profesioniști în acest județ, poate mii. Situația lucrărilor din Maramureș arde de-a dreptul și voi continuați să vă bateți joc și să vă impuneți oameni din gășculiță peste tot și apoi vă mirați că eșecurile vin în valuri și tot ce ați promis în campanie, s-a dovedit a fi praf în ochii proștilor care vă votează.

Faceți bine și mai reparați ce se poate repara. Renunțați la orgolii, renunțați la neinițiați impuși politic. Toate acesta se văd și ne duc spre un mare eșec administrativ care va fi plătit din banii noștri, ai tuturor. Toate eșecurile vor fi scoase la iveală. Vom reveni la Fărcașa, la celebra groapă de gunoi, vom reveni cu un material de la barajul Runcu, unde lucrările stagnează de la ultima vizită a politicienilor care se lăudau că-l finalizează.

Pentru Maramureș nu ați făcut nimic, ci doar pentru gășculița voastră! Asta ne doare! Au fost niște ani cu un deosebit potențial de dezvoltare, dar niște ani pierduți pentru Maramureș și maramureșeni. Iar peste câteva luni parcă vedem cu domnul inginer pune vesta în cui și îmbracă tricoul galben, fluturând steagul prin campanie în timp ce este plătit din bani publici.

Pe data viitoare! Stați aproape, este doar începutul!

Andrei BUDA