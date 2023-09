„Soluția in dosarul 27496/3/2023: in baza art. 204 Cod pr penală rap la art 425 indice 1 Alin.7 pct.1 lit b Cod pr penală respinge ca nefondate contestațiile formulate de inculpații Constantin Costin Anton, Constantin Ștefan Ciprian, și Duma Tudor împotriva Încheierii din data de 15.09.2023 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti Secția I Penală in Dosarul 27496/3/2023. Obliga contestatorii la plata sumei de 200 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. Definitiva. Pronunțată in camera de consiliu astăzi, 22.09.2023”, se arată în minuta deciziei Curții de Apel București.

Sentinţa este definitivă.

Cine sunt dealerii lui Vlad Pascu

Tânărul Tudor Duma, cunoscut sub numele de Maru, face parte din cercul lui Vlad Pascu, autorul accidentului din data de 19 august de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa.

Tânărul s-a filmat când a intrat în Spitalul Floreasca pentru a căuta medicamente cu care să se drogheze. Videoclipul a fost ulterior postat pe rețelele de socializare, în data de 14 august. El rămâne în arest preventiv.