Jurnalista Emilia Şercan are pe facebook o postare privind date referitoare la testare.

„Acum o lună, enervată că guvernul nu publică niciun fel de date referitoare la testare, am trimis cereri pe 544/2001 către toate DSP-urile din țară și am cerut să îmi spună cât au testat în fiecare zi din ianuarie. Și am cerut și date referitoare la vaccinarea personalului medical după ce am auzit o declarație a secretarului de stat de la Sănătate Adrian Baciu că circa 90% dintre cadrele medicale s-au vaccinat și pe care nu am crezut-o.

După o lună de așteptare, am toate datele referitoare la testarea pe zile din ianuarie și răspunsuri de la sute de spitale referitoare la vaccinarea personalului medical, iar acum înțeleg de ce „o instituție a statului” se opune publicării datelor referitoare la testare și vaccinare, iar premierul trimite Corpul de Control la Ministerul Sănătății pentru că a îndrăznit să facă publice date fără avize. Auzi, fără avize! Avize pentru ce?

Mie instituțiile mi-au răspuns la solicitările pe 544/2001 fără să ceară voie sau dezlegare de la STS, SRI, Moș Crăciun sau Ileana Cosânzeana. Mi-au răspuns pentru că am cerut date publice, care au regim public și care pot fi cerute de oricine e interesat, ziarist sau persoană obișnuită.

Povestea de ieri m-a revoltat peste măsură având în vedere că după un an de zile nu știm cât se testează zilnic în fiecare județ, câte decese se înregistrează zilnic în fiecare județ, câte persoane sunt internate zilnic la ATI în fiecare județ și așa mai departe. Însă din datele pe care le-am primit deja înțeleg ce are de ascuns statul: incompetență și neputință.

Sunt județe în care într-o lună s-a testat cât a testat Timiș într-o zi. Sunt spitale în care s-au vaccinat, de exemplu, 8 asistente medicale din peste 80, sau secții întregi unde nu s-a vaccinat nicio asistentă, infirmieră sau îngrijitoare. Inclusiv secții de boli infecțioase. Astea sunt informațiile pe care „o instituție” le vrea ascunse și pentru care premierul Cîțu anunță „autosesizarea” Corpului său de Control după o discuție cu șeful acestuia”.