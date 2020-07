Costel Alexe este deputat PNL. În 4 noiembrie a devenit ministru al Mediului în Guvernul Orban.

Admit că de multe ori politica este de neînțeles, poate fi exasperantă. Cum aș putea explica cuiva că un proiect de infrastructură precum Autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș (A8) nu a fost votat de aproape toți senatorii USR după ce a fost blocat programatic de guvernele PSD? Pentru un tablou complet vă reamintesc, în luna ianuarie un vicepreședinte USR amenința Guvernul din care fac parte cu votarea unei moțiuni PSD de cenzură dacă nu facem demersuri pentru realizarea acestei autostrăzi. Iar acest detaliu face și mai greu de înțeles încercarea senatorilor USR de a bloca întregul proiect.

Până mai ieri unul dintre elementele blocajului era că podul peste Prut de la Ungheni ar fi afectat o arie de mediu naturală protejată, o zonă de înmulțire a peștilor. Acest aspect înghețase toate demersurile privind autostrada, PSD a ridicat mereu din umeri neștiind ce să facă, iar atunci când știa ce are de făcut găsea motive după motive să nu miște un deget pentru acest proiect.

După ce am venit la Ministerul Mediului, am organizat două întâlniri cu specialiști în probleme de mediu, transporturi, legislație și am găsit o soluție legală de a merge mai departe, soluție materializată în OUG 105/2020. De această dată, la fel cum au făcut guvernele lui Dragnea anii trecuți, senatorii USR nu au aprobat soluția care debloca proiectul.

Pe scurt, avem acest proiect care practic ar unifica regiunile României: autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș denumită Autostrada Unirii prin legea 291/2018. Realizarea lui ar contribui la avansul economic al României cu minimum 50 de ani pentru că ar lega direct de vestul Europei nu doar întreaga regiune românească a Moldovei, dar și Republica Moldova. Tranzitul rutier al mărfurilor spre vest, schimburile economice cu celelalte spații ale Uniunii Europene s-ar intensifica, dezvoltarea legăturilor economice pe care le-ar aduce acest proiect de infrastructură ar crește în progresie geometrică. De aceea, să te opui unui asemenea proiect înseamnă să condamni regiuni întregi la subdezvoltare economică.

Depunem eforturi să pornim acest proiect? Bineînțeles că da, în mai puțin de jumătate de an am îndepărtat toate stavilele ridicate de guvernele PSD ale lui Dragnea – fragmentarea proiectului, o parte fiind la Ministerul Transporturilor, o alt parte la o iluzorie comisie de prognoză care era gestionată de Darius Vâlcov, fluturarea unui incredibil parteneriat public privat pentru unul dintre sectoarele autostrăzii, blocajele survenite prin lipsa implicării pentru actualizarea studiilor necesare ș.a.m.d. Votează și senatorii USR aceste soluții? În mod surprinzător pentru mulți membri USR, nu, senatorii USR nu votează pentru realizarea autostrăzii.

Spun că votul senatorilor USR de a nu susține realizarea Autostrăzii Unirii este surprinzător tocmai pentru că ei au fost foarte vocali, intransigenți și au pozat în singurii politicieni care sunt pragmatici și vor rezultate, vor proiecte realizate. Mereu bat toba că ei fac altfel de politică, deși nimeni nu știe clar ce înseamnă asta. Colegii din USR nu obosesc să facă aluzii despre închipuitele asemănări dintre partidele politice mai vechi, dar nu au un răspuns clar acum când sunt puși în fața unui proiect concret pe care senatorii USR încearcă să îl mențină blocat, adică exact în sertarele adânci în care l-a încuiat PSD și de unde noi ne străduim să îl scoatem.

Da, uneori politica poate fi de neînțeles. Dezamăgirile pot fi cu greu explicate pe de-a-ntregul.

Totuși, cred că sunt câteva concluzii de tras din acest trist episod de orbire politică și răutate socială. Din perspectiva mea, senatorii USR nu văd pădurea din cauza copacilor, habar nu au de însemnătatea unor proiecte strategice, nu fac deosebirea între proiecte prioritare și cele care sunt de detaliu. Incapabili să vadă un tablou de ansamblu, au făcut, intenționat sau nu, exact același lucru pe care ani la rând l-a făcut PSD: au blocat cel mai important proiect de infrastructură pentru întreaga Moldovă, Autostrada Unirii.

Pot spune și eu că în acest caz USR = PSD.