Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, satul natal al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, și-a sărbătorit hramul, joi, 23 iulie 2020, în prezența a trei ierarhi și a numeroși pelerini.

Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii, ocrotitoarea mănăstirii, este pomenită anual, pe 22 iulie, în Biserica Ortodoxă.

Cu acest prilej, la altarul de vară al așezământului monahal, de la ora 10:00, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Alături de cei trei ierarhi au slujit consilieri și protopopi din cele două eparhii, stareți și duhovnici ai mai multor mănăstiri, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a subliniat faptul că „femeia creștină îl slujește pe Dumnezeu din tot sufletul ei”, pornind de la exemplul Sfintei Maria Magdalena.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Macarie și Preasfințitul Timotei și-au exprimat bucuria împreună-slujirii cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, la hramul Mănăstirii de la Oarța de Sus, iar părintele stareț Pimen Vasile, în calitate de gazdă, a mulțumit ierarhilor, preoților slujitori, precum și credincioșilor veniți să o cinstească pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena.

Slujba a fost oficiată prezența oficialităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși, cu respectarea îndrumărilor bisericești și a regulilor impuse de autorităţi în perioada stării de alertă, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii coronavirusului. De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Clujului s-a rugat pentru încetarea noii pandemii, pentru cei bolnavi, pentru personalul medical și pentru toți cei aflați în slujba aproapelui.



Mănăstirea „Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, ctitoria Mitropolitului Andrei

A devenit deja tradiție ca an de an, Părintele Mitropolit Andrei să fie prezent la sărbătoarea așezământului monahal, înființat în anul 2012. De asemenea, inițiativa de a construi o mănăstire în localitatea sa natală a aparținut Înaltpreasfințitului Părinte Andrei.

Obștea mănăstirii este formată din viețuitori veniți de la Mănăstirea „Sfânta Maria Skobțova” din Alba Iulia, aflați sub ascultarea părintelui stareț Pimen Vasile.

Din punct de vedere jurisdicţional, așezământul aparține de Protopopiatul Chioar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Oarţa de Sus este un sat atestat documentar în anul 1391, iar prima mențiune a unei biserici în zonă este din anul 1723.

Autor text: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului