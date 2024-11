Sala de sport a Liceului Teoretic Ioan Buteanu din Șomcuta Mare găzduiește sâmbătă, 16 noiembrie Cupa Shall we Dance, ediția a V-a, o competiție de nivel ranking.

„Aceasta e organizată cu și din suflet pentru sportivi, fiind un concurs cu respect față de participanți și aparținătorii acestora ca de fiecare dată. Așa cum v-am obișnuit, ambianța va fi una cât mai minunată, cadourile sportivilor cât mai interesante și premiile cât mai frumoase. Familia Shall we Dance vă așteaptă la ea acasă”, spun organizatorii, Clubul de dans sportiv Shall we Dance din Șomcuta Mare.