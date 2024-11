România are nevoie de lideri care să nu fie parte din vechiul sistem, ci să îi țină piept. Elena Lasconi este acest lider. A lansat un program de țară pentru cei mulți, nu pentru funcții sau interese. Elena a fost mereu alături de cei care vor o schimbare reală. Am fost martor la transformările pe care le-a adus ca primar, unde nu s-a lăsat intimidată de birocrație și de corupția din sistem.

Când Elena vorbește despre o Românie fără corupție, știu că e hotărâtă să ducă această luptă până la capăt. Vrea să elimine practicile care ne-au ținut pe loc, de la contractele păguboase până la funcțiile blocate pe nepotisme. România merită o administrație simplificată, în care statul nu mai încurcă oamenii, ci le face viața mai ușoară. Propune măsuri clare pentru debirocratizare, o administrație în care lucrurile să fie transparente și accesibile. Voi lupta în Parlament pentru aceste schimbări, fiindcă România are nevoie de un stat care să fie prietenul contribuabililor, nu un obstacol.

Educația și sănătatea sunt priorități pentru USR. Elena vrea modernizarea reală a școlilor și a spitalelor, pentru ca fiecare copil, părinte și bunic să aibă acces la serviciile de care are nevoie. În Parlament, sunt gata să sprijin măsurile care fac aceste lucruri posibile. Nu este vorba despre promisiuni fără sens, ci de o schimbare care ne privește pe toți, fiecare familie și generație.

Mai mult, Elena pune preț pe tradiții și pe micii producători care țin în viață identitatea noastră. Avem în Maramureș oameni care muncesc din greu să păstreze moștenirea acestui loc. Programul Elenei este o gură de aer proaspăt pentru cei care produc, construiesc și creează.

Mă alătur acestei viziuni pentru că vreau ca România să fie un loc în care să avem din nou speranță. Nu ne mai permitem să pierdem timpul. Elena Lasconi este liderul care ne arată că se poate și, ca deputat, mă angajez să susțin fiecare pas pentru o țară care să ne pună pe noi, oamenii, pe primul loc. România merită un președinte care să ne redea încrederea. Împreună, putem să ne asigurăm că vom avea acest președinte: Elena Lasconi!

