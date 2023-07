Doliu în Biserica Catolică. Dr. Ferenc Cserháti, episcop auxiliar pensionar la Budapesta, a murit sâmbătă, 22 iulie, în al 77-lea an de viață, al 53-lea an de preoție și al 16-lea an de slujire episcopală.

Ferenc Cserháti s-a născut la 12 februarie 1947 la Turulung, a fost hirotonit în 1971 pentru Eparhia Romano-Catolică de Satu Mare. A lucrat ca pastor asistent între 1971-1973 la Carei, apoi între 1973-1979 la Sighetu Marmaţiei.

În 1979, a plecat în străinătate pentru a obține o diplomă în teologie, a studiat la Frankfurt, apoi la Innsbruck, unde a obținut doctoratul în teologie în 1982. Între 1982 și 1984 a fost pastor asistent la München, iar din 1984 până în 2002 a fost șeful Misiunii Catolice Maghiare din München. Din 1996 până în 2006, a fost și delegatul european al episcopului maghiarilor romano-catolici din străinătate. Între timp, a fost delegatul maghiar al Conferinței Episcopale Germane și arhiepiscop maghiar în Germania, potrivit portalsm.ro.

La 15 iunie 2007 Papa Benedict al XVI-lea l-a numit episcop auxiliar de Esztergom-Budapesta. A fost hirotonit episcop la 15 august 2007 în bazilica Esztergom. În același timp, a fost însărcinat de către Conferința Episcopală Catolica Maghiară să fie coordonatorul serviciului pastoral maghiar în străinătate.

Îndatoririle sale includ au inclus slujirea diasporei maghiare din afara Bazinului Carpaților și – pe baza numirii sale de la Cardinalul Péter Erdő – coordonarea îngrijirii pastorale a naționalităților, migranților și turiștilor care locuiesc în Arhiepiscopia Esztergom-Budapest.

Demisia episcopului Cserhát din funcția de episcop auxiliar a fost acceptată de Papa Francisc la 3 februarie 2023, din cauza vârstei sale.

Dumnezeu să îl odihnească!