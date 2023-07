Pe mine mă umflă râsul că Ghiță a pus tunurile pe Pandele/Firea și dă din 10 în 10 minute, de săptămâni, că vor fi arestați sau ceva. Știți de ce mă umflă râsul? Pentru că în 2012 mafia lui Ghiță făcea același lucru cu pensionarii, oamenii în vârstă.

Clanul Alexe – Păvăleanu, din gașca Ghiță – Ponta, căuta prin spitalele din Ploiești oameni în vârstă dependenți de medicamente sau care aveau nevoie de bani pentru alimente și îi făcea cărăușii lor în mecanismul infracțional. Pensionarii acceptau dealul/ șantajul cu medicamentele și ajunseseră să opereze pe conturile mafiei. Unicul rol al pensionarilor bolnavi era să scoată banii cash din bănci în pungi pe care-i dădeau mafiei care-i juca inclusiv în cazinouri. Așadar, industria exploatării pensionarilor are o istorie lungă în PSD, de peste 10 ani. Trebuie să recunosc că eu am citit despre asta prima oară în dosarul Alexe – Păvăleanu, al găștii Ghiță. Păvăleanu lucra la SGG, sub Ponta – președinte PSD, era un interlop, ca și Alexe. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu dosarul lor – ei bine, nu mare lucru. Au primit pedepse cu suspendare de la Justiția română și sunt liberi ca pasărea cerului. Așa se întâmplă când capul este ofițer SRI băgat ilegal în politică, care șantajează și mituiește o conducere coruptă a SRI. Cam asta a adus SRI pe pământ în România. Ironia apare atunci când PSD se face că descoperă putregaiul pe care zace partidul ăla după 11 ani iar capul rețelei pune tunurile pe partenerii din partid pentru același tip de fapte pe care le-a săvârșit mafia sa. Bună dimineața.