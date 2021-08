În Secțiunea ”MOST WANTED” de pe site-ul Poliției Române figurează și doi maramureșeni. Doi bărbați, unul din Vișeu de Sus, altul din Săpânța, care au comis infracțiuni deosebit de grave și care au fost condamnați definitiv la ani grei de pușcărie. Numai că indivizii au dispărut fără urmă, ei fiind de negăsit de multă, multă vreme.

GRAD IOAN. Născut în Vișeu de Sus, Maramureș. Data nașterii: 11-02-1964. Cetățenie: ROMANIA. Domiciliat în: Viseu de Sus, jud. MARAMURES, ROMANIA. Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Fapta: viol

Condamnat la o pedeapsa de 10 ani inchisoare pentru comiterea infractiunilor de viol, lipsire de libertate in mod ilegal si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, constand in aceea ca in luna august 2003, impreuna cu un complice au lipsit in mod ilegal de libertate, prin rapire doua minore de 14 si respectiv 15 ani si au intretinut cu acestea prin violenta si amenintari raporturi sexuale, respectiv in anul 2008 au agresat in public o alta persoana, provocand astfel un scandal ce a tulburat grav linistea publica. Semnalmente: Inaltime 1,90 m, greutate 130 kg, robust ochii albastri, parul saten, chelie frontală.

POP IOAN GHEORGHE. Născut în: Ardusat, jud. MARAMURES, ROMANIA. Data nașterii: 19-09-1977. Cetățenie: ROMANIA. Domiciliat în: Sapinta, jud. MARAMURES, ROMANIA. Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Fapta: infractiuni la regimul stupefiantelor.

Condamnat la o pedeapsa de 15 ani inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc si trecere ilegala a frontierei de stat, prin aceea ca in cursul lunii noiembrie 2003 a trecut in mod fraudulos frontierele statelor Ungariei, Austriei, Germaniei si Olandei, de unde a procurat 5000 de pastile MDMA, trimitand in tara 1000 de pastile.