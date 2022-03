Suntem sideraţi de incompetența României plecând de la Administrația Prezidențială și până la Guvernul României… Cireașa de pe tort (deocamdată) este reprezentată de diletantismul de la Apărare cu tot ceea ce reprezintă dezastrul nemaivăzut cu prăbușirea aparatelor de zbor în județul Constanța! Dar să zicem că suntem prea mici pentru un război așa mare! Vorbesc de noi, jurnaliștii! De incompetenții ăștia nu comentăm!

Dar să lasă asta! Au fost zile obositoare în județ! Am văzut coloanele de mașini care transportau refugiați! Pe tot parcursul zilei! Felicitări oamenilor simpli care au dat semnalul solidarității! Am rămas șocat de autoritățile județene care dormeau pe bani publici! Se vorbește de luni de zile de război! Ei erau ocupați cu manipularea pandemică care i-a ținut pe români în pușcăria sanitară! Domnilor? Suntem în stare de alertă pandemică! Nu am văzut în dezorganizarea dumneavoastră niciun om cu mască! Nicio distanțare socială! Nimic! Doar bezmetici care așteptau ordine! Am văzut o bezmetică de la UNICEF care s-a luat de toată lumea în vama Sighet. Jurnaliști și ONG-iști! Duduie? Cine îţi dă dreptul să faci ceea ce faci! Ai întrebat mamele copiilor dacă ai voie? Vei fii acționată în judecată! Te mai întreb: nu trebuiau zone clare în care refugiații să fie triaţi și să li se facă controale sanitare și medicale? Ai venit după 5 zile de conflict cu 3 corturi cu care ai blocat căile de comunicație în vama Sighet! Cum trec pompierii și ambulanțele? Ocolind mulți kilometri? Ar fi multe de spus despre prostia și incompetența UNICEF!

Am văzut preoții tuturor cultelor care au făcut multe! Oamenii când îi vedeau aveau încredere în haina bisericească! Restul erau pământ de flori! Alergau înainte și înapoi bezmetici, fără nicio organizare, de la punctul de trecere a frontierei la locul de unde îi tot trimiteau alții!

Bre? Voi unicefişti sau voi reprezentanți CJ Maramureș? Unde sunt containerele speciale pentru astfel de cazuri? Unde sunt toaletele necesare acum? Am văzut corturi cu Ursus! Felicitări! Ca și voi, și Ursus își făcea imagine pe necazul și durerea altor semeni! Felicitări! Eu m-am simțit ca la Sărbătoarea Castanelor în primii ani ai ei… și mirosurile erau la fel!

De reprezentanții CJ Maramureș ce să zic? Niște diletanți rău! Au trecut, s-au fotografiat și gata! Nici astăzi nu știu ce fac! Oamenii ajung din vamă în locurile unde ajung și sunt dezorientați! Sunteți niște diletanți! Un copil de prinț care s-a pierdut cu totul! Dacă rămâne în vama Sighet nimeni nu îl recunoaște!

Câtă rușine am trăit! Am plâns văzând mame cu copii înghesuite într-un birt de vamă după ce au venit zeci și sute de kilometri! Dacă oamenii simpli nu erau solidari nu știu ce era! Prinţul din palat acordă acum bani publici la prietenii ong-işti! Dar despre asta vom vorbi!

Bre, conducători, ceea ce va urma va fi mai rău! Hai sus și vă rog să vă treziți, neruşinaţilor!

Radu Ţolaş