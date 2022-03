UNICEF s-a făcut șef peste Vama Sighetu-Marmației! De ieri, tot procesul de preluare a refugiaților a fost dat peste cap, s-a instalat o stare tensionată în rândul voluntarilor locali, care sunt în prag de revoltă. Un nou început dar cu stângul, ieri au pierdut 6 nigerieni! Mulțumim voluntarilor din Sighetu Marmației pentru sacrificiul de până acum!

O altă zi în vama Sighetu Marmației. Refugiații continuă să vină, voluntarii îi așteaptă conștiincioși de la 6 dimineața și până târziu în noapte. Un serviciu umanitar necondiționat, nu contează oboseala, stresul, frigul și foamea, pe care voluntarii din Sighetu Marmației l-au asigurat încă din prima zi de război.

De la voluntarii din vamă am aflat că zilele trecute s-a proțăpit acolo o doamnă de la UNICEF, Voichița Tomuș, adusă de primarul din Sighetu Marmației, vezi doamne să facă ordine pe acolo. A făcut pe șefa în zonă, le-a reproșat tot felul de nimicuri voluntarilor prezenți și a generat o stare de tensiune și conflictuală în rândul acestora, de parcă nu aveau ei destule pe cap. Acum UNICEF face legea în vama Sighetu Marmației, dar fără să le spună nimeni nimic voluntarilor locali și fără să le spună de ce au fost eliminați și de ce nu mai pot ajuta, sau cum s-ar putea implica.

La solicitarea noastră, reprezentantul UNICEF pentru presa din România, Cătălin Pruteanu, a comunicat că nu are un punct de vedere încă, el personal se află la Sighetu Marmației, pentru că așteaptă și pregătește vizita șefului UNICEF pe Europa. Deci toată tevatura cu UNICEF a fost să dea bine în ochii șefilor europeni. Cătălin Pruteanu ne-a comunicat că nu are precizări de făcut despre acuzele voluntarilor locali, că nu are timp de căutat pe facebook și că nu comentează rătăcirea celor 6 nigerieni de ieri.

Ieri și-au instalat un tunel și un cort, așa numitul Punctul albastru, care la ora 6 dimineața era gol și neamenajat.

Ulterior, pe parcursul zilei sutele de voluntari de la ONG-urile din Sighet au fost înlăturați pentru că tot fluxul de refugiați a fost dirijat prin tunelul UNICEF și de acolo într-un cort, iar de acolo după încă câteva ore de așteptare sunt trimiși la cazare. Din cauza aceasta, mai mulți reprezentanți ai ONG-urilor locale și-au manifestat pe bună dreptate nemulțumirea, acuzând marile organizații internaționale că profită de situație pentru a capta imagine și ași aroga merite în gestionarea crizei. Știm că astfel de organizații au voluntari plătiți, care fac practic o activitate remunerată și nu pe bani puțini. Oamenii din Sighetu Marmației care de o săptămână și-au lăsat familiile și s-au mutat cu cortul în vamă sunt siderați de ce se întâmplă acum.

Practic anterior fiind mai multe organizații fluxul de refugiați era procesat mult mai repede și oamenii ajungeau de două ori mai repede la un pat și masă caldă. Acum UNICEF a venit cu voluntari din Baia Mare și totul s-a dat peste cap. O dată că voluntarii nu cunosc localitatea și nici locațiile de cazare și de masă, trimit șoferii aiurea și se pierde timp. Apoi, voluntarii fiind noi nu cunosc cu ce se confruntă, practic toată experiența acumulată de voluntarii din Sighetu Marmației a fost dată la o parte peste noapte. Procesarea refugiaților durează foarte mult și șoferii se plâng că acum așteaptă de două ori mai mult ca să preia un grup, iar înainte era mai rapid tot procesul. Nu mai zic că ieri voluntarii UNICEF au pierdut 6 nigerieni.

Rezultatul primei zile de acțiune sub organizarea UNICEF a fost de fapt o debandadă organizată numai cu scopul de a elimina ceilalți actori din gestionarea refugiaților. Voluntarii din Sighetu Marmației s-au retras în cursul zilei pentru că nu mai aveau cu ce să ajute, tot fluxul fiind direcționat prin cortul UNICEF. Nu mai puteau interacționa cu refugiații și practic nu puteau ajuta cu nimic, eventual cu punerea la dispoziție de hrană și apă, dar și asta numai la solicitarea UNICEF, care a venit numai cu oamenii și cortul cu siglă. Păcat, oamenii sunt dezamăgiți și frustrați de faptul că ei făceau chiar din toată inima și fără nicio remunerație, acum vin unii plătiți bine să își asume merite nemeritate, necâștigate cu nopți nedormite prin vamă.

Poate că asta e dorința autorităților să fie eliminate ONG-urile locale, dar nu cred că e o soluție bună, implicarea comunității locale ajută foarte mult, voluntarii locali cunosc situația și din vamă și din Ucraina, empatizează altfel cu refugiații, unii cunosc limba ucraineană. E cu totul diferit când cineva le vorbește în limba maternă, plus că sunt bătrâni care nu știu altă limbă. Din punctul meu de vedere să nu profiți de disponibilitatea ONG-urilor locale este o prostie fără margini. E adevărat că procesul trebuia mai bine organizat, e adevărat că unele locații arătau ca niște tarabe de talcioc, dar contează asta mai mult decât sprijinul efectiv acordat. Trist este că marele aflux de migranți pare să fi fost săptămâna trecută, acum pe final a venit UNICEF să își asume meritele pentru gestionarea crizei. Marile organizații umanitare au expertiză e adevărat dar cei trimiși la Sighetu Marmației nu cunosc nici locul unde stau, nu știu persoanele din instituții cu care să relaționeze, nu au o hartă cu locații de cazare. Deci au venit nepregătiți, au montat un cort și au preluat toată activitatea fără să fie pregătiți. Vedem ce se întâmplă azi, dar mie cel puțin mi se pare josnic ce au făcut. Autoritățile care sunt direct responsabile de gestionarea fluxului ar trebui să facă în așa fel încât voluntarii locali să fie preluați în acest proces. Marile organizații internaționale vor pleca cu tot cu voluntarii venetici, dar comunitatea locală nu va pleca și nu va uita cum a fost dată la o parte de dragul unor firme cu siglă, branduri internaționale specializate în a face bani din crize umanitare.

Ca răspuns la această situație, numeroase persoane implicate în ajutarea refugiaților au semnalat prin postări pe facebook că sunt nemulțumiți de situație, denumind această stare de fapt – Bătălia ONG-urilor.

Mădălina Tamas, un voluntar din Sighetu Marmației, scrie pe facebook despre cum UNICEF a preluat controlul cu forța și a eliminat ONG-iștii locali, fără măcar să le mulțumească cineva pentru ce au făcut până acum:

Sursa saptaman.aonline.ro