„Știu cum să facem Maramureșul o destinație de top în lume”!

Alt capitol din planul aiuritului politician care demonstrează amatorismul, lipsa cunoștințelor elementare de economie, exaltarea fără limite a unui personaj suspect de unele afecțiuni pentru că și un om cu discernământ precar nu ar fi putut promite așa ceva. Nu rețin exact cifra turiștilor care urmau să vină anual în Maramureș, mai cu seamă pe calea aerului, dar știu că a fost vorba de câteva milioane. Cu ce să vină, ce să facă, unde să se cazeze, ce să le oferi ca să se încumete la drum spre o destinație necunoscută? Chestiile astea „minore” nu au fost luate în seamă.

Statisticile îl lovesc cu putere peste căpățână, vreme de patru ani, deși suntem un județ cu potențial turistic apreciabil, cotat printre primele opt din țară, numărul vizitatorilor a fost mai mic decât în urmă cu cinci-șase ani, nereușind să urcăm mai sus de locul 13! Asta după ce s-au cheltuit sume enorme pentru… promovarea lui Bogdan și a camarilei liberale la diferite târguri de turism din țară și străinătate, de la care junele n-a lipsit. Bani aruncați aiurea cu lopata pentru a obține zero rezultate.

Aici trebuie să atașăm și povestea aeroportului care a primit finanțare pentru extindere și modernizare tot pe filiera PSD, Grindeanu-Zetea, dar cu sacul de bani pus la dispoziție n-a știut cum să se descurce. A schimbat conducerea aeroportului, a numit șef pe un amic certat cu legea, a organizat și anulat licitații până ce au câștigat firmele de casă ale liberalilor.

A promis noi linii aeriene spre Israel, Cipru, Germania, Anglia, Spania, Italia și naiba știe pe unde, dar astăzi suntem tot la șase curse interne spre București și una spre un aeroport situat la 100 de kilometri de Paris. Vedeți ce au făcut președinții de CJ din Brașov, Satu Mare, Bacău, Suceava, Timișoara ca să puteți aprecia corect dezastrul produs la noi de incompetența și nepriceperea junelui, cu mențiunea că finanțările au fost aprobate toate deodată de guvern.

După patru ani de domnie a lui Bogdan Nepriceputul, zecile de mii de maramureșeni din străinătate știu ce trebuie să facă când vin sau pleacă de acasă: să ia drumul Clujului, a Sătmarului, a Budapestei sau Debrecenului.

„Știu ce trebuie să fac…”, sau alte minciuni din broșura albastră.

a). A promis că știe ce să facă pentru a atrage fondurile necesare modernizării căilor ferate din județ. În primul rând că nici asta nu e treaba CJ, nu are cum să se bage în ograda celor de la Transporturi. Dacă ar fi să ne luăm după mintea preșului atunci n-ar mai fi nevoie de primari, miniștri, secretari de stat, de guvern în general, toate atribuțiile acestora ar trebui să revină alesului județean, indiferent cât de tăntălău ar fi. Am fi foarte mulțumiți dacă ne-ar putea arăta un metru de cale ferată modernizat în patru ani. Dar nu poate, pentru că așa ceva nu există.

b). La vremea depănării minciunilor electorale a știut și cum să extindă traseul Mocăniței de pe Valea Vaserului și să valorifice această oportunitate. N-a știut nimic, doar a mințit a nu știu câta oară. După ce s-a pus bine cu primarul „Vărzaru” și l-a convins să-i mobilizeze pe cei din Vișeu să-l voteze, le-a întors spatele și a șters așezarea dintre preocupările sale. Ba mai mult, primarul îl acuză deschis că a făcut tot posibilul să se opună mai multor proiecte de dezvoltarea a comunității, uitând gloaba liberală că oamenii aceia l-au făcut președinte. „Vărzaru” l-a făcut sabotor dar se pare că epitetul e prea fin.

c) S-a gândit că ar da bine dacă ar arunca nada otrăvită celor din agricultură și turism, așa că nu l-a durut gura să afirme că știe cum să atragă „50 de milioane de euro” pentru aceste sectoare. Agricultura e făcută de privați, proprietari de terenuri, investitori în toate sectoarele, producători de materie primă și de prelucrare a acesteia. Producția de carne, lapte, cereale, legume, fructe e în sarcina oamenilor care știu ce au de făcut, nu stau la cheremul politicienilor care promit mult de fiecare dată și nu fac nimic niciodată. Eventualele facilități, prime pe produs, scutiri de unele plăți și alte chestiuni e apanajul ministerului de resort, al guvernului nicidecum al unui terchea-berchea ajuns mare sculă peste un ținut oarecare. Dar să nu fiu rău, e adevărat, a atras ceva mălai din banii contribuabililor pe care i-a folosit la chermezele de pomină în care s-a mâncat, cântat și băut bine din produsele agricultorilor, că vorba aia întregul lui mandat a fost plin de petreceri și distracții.

d) S-a priceput de „minune” și la înființarea parcurilor industriale, astfel că înainte de orice a alcătuit un compartiment în cadrul instituției care să gestioneze arzătoarea problemă. De fapt chestiunea asta a fost o realizare măreață, dacă stăm să ne amintim vorbele Nepriceputului: „Mergem mai departe cu proiectul parcurilor industriale. Am ales membrii Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Parcuri Industriale SA, toți profesioniști, oameni cu experiență, capabili să gestioneze cu succes acest proiect important pentru dezvoltarea Maramureșului”.

Persoane alese pe sprânceana liberală că doar numai ei știu cum să-și sporească bunăstarea prin ei înșiși. Nu are rost să le pomenim numele. Lista cuprinde indivizi care în anumite perioade au făcut câte ceva pentru liberali. Așa că venit recompensa. Din bani publici, evident. Activau în alte domenii, nu aveau nicio treabă cu parcurile Aiuritului, câțiva nici măcar n-au știut pentru ce primesc banii.

Apoi au început să apară parcurile mai ceva ca bureții și melcii după ploaie. Până nu demult erau vreo șapte, dar de când am intrat în zodia alegerilor n-ar fi de mirare ca numărul acestora să se fi mărit că hârtia rabdă orice. Realizările din acest sector sunt ca și în oricare altul: ZERO! Nicăieri nu s-a făcut nimic, dar fachirul Bogdan nu se rușinează deloc când afirmă că „dezvoltăm în acest moment parcuri industriale în județ”.

***

S-a vorbit prin unele cercuri neinformate (și încă se mai face) că Ionel Bogdan ar fi omul serviciilor speciale. La un moment dat a circulat un zvon cum că ar fi în cercul restrâns al celor din care va fi ales viitorul director al SRI. Nu știu cine a lansat anomalia asta, dar cu siguranță ea a fost propagată și întreținută de el și de cei din jurul său. Recent îmi spunea cineva, șef de instituție aflată sub tutela CJ, că de mai multe ori în discuțiile purtate, preșul ar fi făcut aluzii legate de apartenența lui la servicii, de susținerea de care s-ar bucura.

Așa ceva este imposibil de conceput. Ce să caute, ce să facă, la ce să folosească un asemenea individ într-un domeniu gingaș care necesită pregătire, cunoaștere, inteligență, discernământ, seriozitate și multe alte calități? O glumă proastă, cu gust amar care nici măcar amintită nu merită. Au și serviciile demnitatea lor, nu își pot permite asemenea măgării.

În realitate Ionel Bogdan este un produs nesemnificativ, insipid și incolor, al găștilor care au mișunat prin preajma lui Iohannis în campania dinaintea primului mandat. A fost pe aproape datorită unor prieteni care chiar cunoșteau meserie, s-a pozat cu nevorbitorul după victoria acestuia, astfel că liberalii au crezut că ar fi omul lui Iohannis. Cum la vremea respectivă îi satisfăceau toate poftele, au purces degrabă la promovarea impostorului în fruntea filialei județene și apoi la șefia CJ, câștigată pe fondul trădării unor primari PSD care s-au lăsat prostiți de promisiunile făcute de liberalul imatur.

Foarte repede vraja s-a destrămat, goliciunea personajului a început să fie tot mai evidentă, chiar dacă a încercat să o acopere cu haine scumpe de firmă. Putea fi istorie mult mai devreme, dar s-a gudurat pe lângă Iohannis, Orban, Cîțu și Ciucă, și-a încovoiat spinarea de sclav umil în fața acestora și a fost lăsat în pace.

Astăzi poate oricine observa că „împăratul muștelor liberale” nu-i decât o cruntă dezamăgire pentru toți maramureșenii, indiferent de afinitățile lor politice. O nulitate politică ce va fi dusă la tomberonul istoriei în următoarea perioadă pentru că „steaua” de ieri și-a pierdut complet strălucirea.

Încercarea de a se lipi de primăria Baia Mare este gestul disperat al înecatului care se agață de paiul plutitor, în speranța că va putea ajunge la mal. Nu se va putea salva. Malul e prea îndepărtat pentru el. A fost părăsit de toți, doar banii publici folosiți în costisitoarea campanie electorală îl mai țin în picioare. Dar toate se vor termina. Momentul acela va însemna sfârșitul lui politic. Definitiv…