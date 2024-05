Asociația Culturală pentru Muzică și Suflet INSIEME organizează prima ediție a Festivalului INSIEME MUSIC FESTIVAL. Cu o experiență de 10 ani în șlefuirea talentelor care au trecut pragul asociaţiei, organizatorii au decis ca prin acest festival să realizeze o rampă de lansare a tinerelor voci din întreaga țară.

Eveniment are ca scop întâlnirea talentelor, dar va fi și un prilej de cunoaștere și dezvoltare personală a fiecărui concurent, prin mediul social pe care îl vom crea.

“De asemenea, ne dorim să avem alături în juriu personalități și nume sonore care să ridice calitatea acestui festival la rang de excelent. Și pentru că știm cât de important este audio-vizualul atât pentru concurenți dar și pentru public, scena în sine va fi un adevărat spectacol: lumini, ecran Led, fum greu dar și cu un sunet impecabil care să transmită emoția din vocea fiecărui concurent. Vom invita alături de noi să participe școli de renume cu elevi valoroși care își vor arăta măiestria și pe care dorim să-i motivăm și cu premii în bani, substanțiale. Aceste premii dorim să contribuie la susținerea lor ca mici artiști în pregătirea muzicală necesară. Cum muzica nu are vârstă, nici publicul nostru nu poate fi limitat. Toată lumea are nevoie de muzică bună, socializare și deconectare. Așadar este un eveniment pretabil pentru toate vârstele, la unison”, spun organizatorii.

Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a trei zile, 24-26 mai, la Teatrul Municipal Baia Mare.

Juriul este format din Crina Mardare – preşedintele juriului, Claudiu Bulete, Diana Cârlig, Ionuţ Roatiş, Răzvan Marton, AMI, Aurelian Temişan.