Până duminică 5 aprilie, în România, au fost confirmate 3.864 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 251 de noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 374 au fost declarate vindecate și externate.

Totodată, până acum, 148 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Pe acest fond, tot mai mulți reprezentanți ai societății civile critică activitatea guvernului pentru modul în care tratează situația și mai ales pentru faptul că informațiile sunt transmise cu o mare dificultate și de multe ori sunt eronate. Să ne aducem aminte că cele 13 decese din Suceava au ajuns în presă și abia apoi au fost anunțate de reprezentanții autorităților responsabile. Apoi a venit o nouă ordonanță de urgență prin care orașul Suceava și comunele de lângă, au fost băgate în carantină totală. Ordonanță anunțată la 23:00, de frica reacției societății civile.