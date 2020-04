Peste 100 de persoane din acel cămin sunt în pericol. Deja un bătrân confirmat cu COVID-19 a murit și alte cazuri au fost depistate.

Mulți alți vârstnici așteaptă rezultatele testelor, dar ajutorul oferit de autorități este prost coordonat. Echipele trimise de DSP să facă teste se ceartă între ele.

Între timp, căminul așteaptă echipamente de protecție elementare.

„Ieri dimineață am dispus măsura carantinei pentru acest cămin de bătrâni. Este un cămin pribvat care își desfășoară activitatea în municipiul Galați. După ce am instituit carantina am dispus un echipaj de la jandarmerie care a fost postat la intrare.

Reprezentanții de la DSP au prelevat probe de la căminul respectiv. Azi de dimineață, după ce am discutat cu reprezentanții centrului, am luat decizia de a trimite acolo o echipă pentru evaluarea stării de sănătate a bătrânilor cazați în centru”, a declarat prefectul de Galați, Gabriel Avramescu.

Potrivit informațiilor corespondentului Antena 3 Gabi Vlad, încă două persoane de la căminul de bătrâni din Galați au fost confirmate cu COVID-19.

Pacientul 0 ar fi chiar directoarea căminului care ar fi luat virusul de la soțul ei. Acesta a decedat, din cauza acestei maladii pe 3 aprilie.

Foto: arhivă