Suntem într-o perioadă de turbulențe în politica județeană. Schimbări, demisii, alianțe, trădări…toate sunt la ordinea zilei.

Astăzi a venit o nouă veste surprinzătoare pentru mulți maramureșeni, privind activitatea și dorința de muncă a fostului lider al Tineretului Social Democrat, filiala Maramureș, Denis Covaci, care astăzi și-a anunțat demisia din PSD.

„În ultima perioadă, am primit numeroase telefoane legate de schimbarea mea din poziția de președinte al Tineretului Social Democrat, filiala Maramureș. Apreciind fiecare gând și preocupare venite din partea voastră, simt nevoia să clarific situația care a dus la acest punct de cotitură.

Munca mea în cadrul organizației a fost calitativă și de durată. Nu cred că poate să-i facă cineva vreun reproș. Totuși, diferențele de opinie dintre mine și conducerea județeană au răcit relațiile. Însă chiar și așa, consider că diversitatea de opinii, care este vitală pentru democrație, nu ar fi trebuit să conducă la înlocuiri. Nu am crezut niciodată și nu voi începe de acum.

Știu cum pare! Din punct de vedere politic, pare că am fost învins. Să muncești și să performezi, iar apoi să fii dat afară pe ușa din dos, nu este deznodământul la care se aștepta nimeni. Chiar și așa, din punct de vedere uman, am învins. Politica nu m-a schimbat. Mi-am păstrat valorile care au stat la formarea mea, precum sunt onoarea, munca și familia, iar acum, la plecare, la fel cum s-a întâmplat și la venire, pot să merg cu fruntea sus, pentru că am rămas om. Am rămas același om, pentru că eu nu cred că funcția îi conferă valoare omului, ci, dimpotrivă, omul îi conferă însemnătate funcției pe care o ocupă.

Politica, la fel ca viața, nu îți oferă mereu ceea ce meriți să primești. Din fericire, toate aceste momente sunt doar capitole. Unele sunt mai fericite, altele mai nefericite. Totuși, cât încă trăim, putem scrie un altul mai bun. Eu am spus-o mai complicat, însă bunicul meu a zis-o mai simplu: „Pe rând îi nialcoș omu’!”

Prin urmare, având în vedere toate cele de mai sus, îmi anunț demisia din #PSDMaramureș!” – se arată în anunțul acestuia.